«Сэлэт-Ак Барс» вошел в топ-3 детских лагерей Крыма

Татарстанский молодежный центр «Сэлэт-Ак Барс» стал вторым в рейтинге детских лагерей Крыма по упоминаемости в соцсетях. По популярности он уступил лишь «Артеку», сообщает пресс-служба центра.

Исследование в период с 1 июня 2023 года по 30 мая 2024-го проводилось телеграм-каналах и чатах, в том числе туристических. Рейтинг составлялся не только по количеству упоминаний, но и их тональности. Так, список возглавили детские лагеря, о которых было больше всего положительных отзывов и при минимуме негатива.

Молодежный центр «Сэлэт-Ак Барс» работает в Крыму с июля 2022 года. Он был открыт при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В этом году на площадке отдохнули уже порядка тысячи студентов и школьников. Ожидается, что здесь состоится шесть профильных смен, за время которых центр примет около 1,5 тысячи ребят из Татарстана.

Рейтинг создан Крымской информационной группой и проектом @Krimski совместно с @TgStat при использовании систем мониторинга «Крибрум», «Медиалогия», ВА, а также поисковых систем.

Фото: пресс-служба «Сэлэт-Ак Барс»