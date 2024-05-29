Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Сэлэт-Ак Барс» вошел в топ-3 детских лагерей Крыма
Татарстанский молодежный центр «Сэлэт-Ак Барс» стал вторым в рейтинге детских лагерей Крыма по упоминаемости в соцсетях. По популярности он уступил лишь «Артеку», сообщает пресс-служба центра.
Исследование в период с 1 июня 2023 года по 30 мая 2024-го проводилось телеграм-каналах и чатах, в том числе туристических. Рейтинг составлялся не только по количеству упоминаний, но и их тональности. Так, список возглавили детские лагеря, о которых было больше всего положительных отзывов и при минимуме негатива.
Молодежный центр «Сэлэт-Ак Барс» работает в Крыму с июля 2022 года. Он был открыт при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
В этом году на площадке отдохнули уже порядка тысячи студентов и школьников. Ожидается, что здесь состоится шесть профильных смен, за время которых центр примет около 1,5 тысячи ребят из Татарстана.
Рейтинг создан Крымской информационной группой и проектом @Krimski совместно с @TgStat при использовании систем мониторинга «Крибрум», «Медиалогия», ВА, а также поисковых систем.
Фото: пресс-служба «Сэлэт-Ак Барс»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»