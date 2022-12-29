«Селедка под шубой – убийство поджелудочной»: готовим на Новый год безопасный стол

Главный предновогодний ребус для хорошей хозяйки – что бы такого грандиозного приготовить к новогоднему столу. Как выстроить меню, чтобы не набрать лишних килограммов, чем заменить спиртное, как приготовить здоровый оливье? Что можно, а что опасно ставить на праздничный стол, «Татар-информу» рассказали нутрициолог, нарколог и эндокринолог.

Диляра Бареева рассказала, что если человек знает, что будет переедать, необходимо принять перед ужином пищеварительные ферменты

Фото: из личного архива Диляры Бареевой

Не есть весь день 31 декабря, чтобы оторваться ночью, – ужасная идея

Новогодние праздники с пышными застольями нередко заканчиваются на приеме у врача. Нутрициолог, специалист Республиканского центра общественного здоровья Диляра Бареева рассказала «Татар-информу», что после праздников у людей часто случаются приступы острого панкреатита, некоторых даже увозят с пиршества на скорой. Чаще всего такие проблемы появляются у тех, у кого с желудочно-кишечным трактом уже не все в порядке. Чтобы такого не допустить, по словам специалиста по питанию, необходимо продумать новогоднее меню и сделать его по максимуму безопасным.

«Подготовиться к праздникам можно, употребляя максимальное количество овощей. Убрать полностью сахара и мучное перед новогодним застольем. И сделать новогодний стол максимально легким. В том плане, что если человек будет есть мясо, то он ест только мясо, если он ест рыбу, то только рыбу. То есть не надо мешать рыбу с мясом, а их в свою очередь мешать с молочными продуктами», – посоветовала нутрициолог.

Диляра Бареева добавила, если человек знает, что будет переедать, необходимо принять перед ужином пищеварительные ферменты. Это облегчит переваривание пищи.

Голодать весь день 31 декабря, чтобы ночью съесть все заготовленное, совсем не нужно. Важно нормально позавтракать, пообедать. Специалист объяснила, что чувство сильного голода приведет к серьезному перееданию, которое очень опасно.

«А вот селедка под шубой – это убийство поджелудочной железы. Это нездоровое сочетание ни для одного человека. Это очень вредный салат» Фото: ru.freepik.com

Топ самых опасных продуктов

Нутрициолог подчеркнула, что покупной майонез – очень опасная штука. По словам эксперта, лучше приготовить соус самостоятельно.

Помимо майонеза в топе вредных продуктов с новогоднего стола – торты, конфеты, коктейли, сладкие газировки и пакетированные соки.

Вместо нездоровых напитков с огромным количеством сахара можно приготовить домашний морс из ягод с небольшим количеством меда. К примеру, рецепт напитка от нутрициолога: в графин с водой выжать сок лимона, добавить дольки апельсина с грушей. Этот напиток получится не только вкусным, но и полезным.

Если очень хочется сладкого, вместо конфет можно подать к столу финики, сухофрукты, орехи с медом.

«А вот селедка под шубой – это убийство поджелудочной железы. Это нездоровое сочетание ни для одного человека. Это очень вредный салат. То же самое касается и оливье, но сейчас в интернете есть множество рецептов полезного оливье», – отметила она.

Чтобы приготовить основу салата, необходимо очистить от кожуры огурцы, яблоко, морковь, цукини, авокадо, порезать все кубиками Фото: ru.freepik.com

Рецепт ПП-оливье

Нутрициолог поделилась рецептом правильного оливье. Хозяйкам понадобится два средних свежих огурца, одна сырая морковь, одно зеленое яблоко, один соленый огурец, 120 граммов замороженного зеленого горошка (не консервированного), один небольшой цукини или кабачок, одно авокадо.

Для соуса необходим один стакан вымоченного кешью, полстакана кокосового молока, две столовые ложки уксуса, морская соль, две столовые ложки оливкового масла и вода.

Чтобы приготовить основу салата, необходимо очистить от кожуры огурцы, яблоко, морковь, цукини, авокадо, порезать все кубиками. Потом смешать в миске с горошком. Ингредиенты для соуса смешать до однородности, это можно сделать блендером. Останется лишь заправить салат соусом и при необходимости досолить. Сверху посыпать зеленью и икрой.

«Не надо есть как в последний раз. Не нужно, как в мусорное ведро, закидывать в себя остатки вчерашних салатов» Фото: © «Татар-информ»

Как после праздников вернуться на работу без проблем с ЖКТ и лишнего веса?

Первый совет от специалиста: помнить о том, что Новый год хоть и праздник, но для организма обычный день.

«Важно помнить, что мы не живем от праздника к празднику, мы проживаем каждый день. И каждый день наше тело нуждается в здоровых продуктах», – отметила она.

Второй совет от Диляры Бареевой – помнить, что вся еда, которую мы закладываем в свое тело сегодня, отразится на нашем здоровье завтра.

«Не надо есть как в последний раз. Не нужно, как в мусорное ведро, закидывать в себя остатки вчерашних салатов. Начиная с 1 января надо есть по чувству голода. Вот вы проснулись, не голодны – не ешьте, попейте чай, кофе, воду. А проголодались – поели до чувства сытости. Таким образом, если вы будете есть до сытости с первого января, к девятому числу у вас не будет проблем с пищеварением, и вы не наберете лишний вес», – заметила нутрициолог.

Спиртное в любом виде наносит вред организму. Люди уверены, что алкоголь принесет только расслабление, и теряют контроль над ситуацией Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Алкоголь не украшает новогодний стол

Спиртное не украсит хороший новогодний стол, уверена главный нарколог Минздрава Татарстана, заместитель главного врача по медицинской части Республиканского клинического наркологического диспансера Резеда Хаева.

«В преддверии Нового года многие начинают планировать свое новогоднее меню, мероприятия. Часто бывает, что новогоднее меню включает в себя большое количество алкогольных напитков на любой вкус. К сожалению, новый год является и рекордсменом по числу проблем со здоровьем, вызванных употреблением алкоголя», – заметила врач.

Спиртное в любом виде наносит вред организму. Люди уверены, что алкоголь принесет только расслабление, и теряют контроль над ситуацией. Человек, выпивая немного, испытывает состояние эйфории, но уже следующая рюмка или бокал могут привести к агрессии, тревожности, унынию.

«Дальнейшее употребление алкоголя может привести к следующей, уже опасной стадии для жизни, когда человек не может самостоятельно передвигаться, самочувствие ухудшается, человек начинает засыпать. И это состояние сна может перейти незаметно в сопор, когда человек может потерять сознание, могут появиться судороги, рвота. Это значит, что человек отравился алкоголем, и он нуждается в неотложной помощи медиков», – заметила Резеда Хаева.

По словам нарколога, употребление спиртного в новогодние праздники может вызвать обострение всех хронических заболеваний.

Причем негативно на организм влияет даже бокальчик шампанского. По словам главного нарколога Татарстана, нет деления на безопасный и вредный алкоголь: любое спиртное плохо отражается на здоровье. И 15 в нем градусов или 40 – не играет роли.

Вместо застолья с алкоголем Резеда Хаева посоветовала спланировать свои выходные так, чтобы в них было много времени уделено активному отдуху: прогулкам, катанию на лыжах, посещению концертов и спектаклей, новогодних ярмарок.

«Отказаться от сахара вовсе нужно тем, у кого есть предрасположенность к сахарному диабету, людям с нарушением толерантности к глюкозе» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Совет от эндокринолога: аккуратнее со сладким, мандаринами и соленьями

Врач-эндокринолог клиники медицинского университета Альбина Салихова рассказала, что сладкого много нельзя ни детям, ни взрослым. Конфеты, печенье, вафли и прочие сладости необходимо есть поштучно.

«Отказаться от сахара вовсе нужно тем, у кого есть предрасположенность к сахарному диабету, людям с нарушением толерантности к глюкозе. К тому же им лучше отказаться от бананов, винограда, хурмы. Выпечку тоже не рекомендуется. Даже мед повышает сахар в крови», – отметила врач.

А вот 30-минутная прогулка на свежем воздухе, наоборот, снизит уровень сахара в крови. Полезный лайфхак – поев сладостей, пойти прогуляться.

Эндокринолог добавила, что также опасно перебарщивать с солениями и мандаринами. Первые – кладезь соли, это ударная доза для печени и поджелудочной железы. Их лучше заменить на свежие овощи, они в разы полезнее.

«А мандарины не надо есть по десять штук, их сок достаточно агрессивен, лучше ограничиться парой мандаринок. Это и вкусно, и безопасно для здоровья», – посоветовала она.

Диабетики зачастую приходят после Нового года и признаются врачу, что позволили себе лишнего и сейчас значение глюкозы довольно высокое. Если вдруг у человека с сахарным диабетом или предрасположенностью к нему появилась сухость во рту, стало тяжело заниматься физическим трудом, появилась жажда или зуд, это повод, несмотря на праздники, наведаться к врачу.

Татарстанцам, которые беспокоятся о своем здоровье, после выхода из длительных каникул врач посоветовала сдать кровь на биохимию, глюкозу, холестерин, гликированный гемоглобин – анализ покажет содержание сахара за предыдущие три месяца. Эти исследования помогут оценить состояние здоровья после десятидневного отдыха. Но если следовать всем правилам, которые приведены в этой статье, беспокоиться за свое здоровье после праздников не придется.

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