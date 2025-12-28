Шелдон Ремпал вернулся в Уфу

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал вернулся в расположение команды. Об этом сообщает издание «Чемпионат». Канадский форвард покидал клуб 15 декабря по семейным обстоятельствам.

Точные сроки его возвращения на лед в официальных матчах пока не сообщаются. В текущем сезоне 30-летний хоккеист провел 11 матчей, в которых набрал 13 результативных очков (4 гола и 9 передач).

Напомним, что контракт с Шелдоном Ремпалом был подписан 27 октября 2025 года. В прошлом сезоне он продемонстрировал высокую результативность: в регулярном чемпионате он набрал 61 очко (31+30) в 68 матчах, а в 19 играх плей-офф добавил к этому еще 21 балл (8+13).