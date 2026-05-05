Шелдон Ремпал: «Уфа заслуживает команду, которая претендует на кубок. Это моя цель»

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал заявил, что его главная цель — выиграть Кубок Гагарина с уфимским клубом.

«Я чувствовал, что у меня остались незавершённые дела, я хотел вернуться и поступить правильно. Считаю, что Уфа заслуживает команду, которая претендует на чемпионство, и это моя главная цель — выиграть кубок с «Салаватом», — сказал Ремпал «Чемпионату».

В регулярном чемпионате 30-летний форвард провёл 38 матчей и набрал 46 очков (15+31). В плей-офф на его счету 8 очков (3+5) в 10 играх.