Шелдон Ремпал сыграет в матче против минского «Динамо»

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Канадский нападающий Шелдон Ремпал вернулся в состав «Салавата Юлаева» и выйдет в стартовом звене в матче против минского «Динамо» 30 декабря. Канадский форвард сыграет в одной тройке с Девином Броссо и Джеком Родевальдом.

В текущем сезоне 30-летний хоккеист, присоединившийся к уфимцам в октябре 2025 года, набрал 13 очков (4 гола + 9 передач) в 11 проведенных играх. В прошлом году его статистика была еще более впечатляющей: 82 очка в 87 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

Напомним, хоккеист возвращался в Канаду по семейным обстоятельствам из-за кончины брата. Вернулся на минувших выходных.

«Салават Юлаев» подписал контракт с Шелдоном Ремпалом 27 октября 2025 года. В прошлом сезоне канадский форвард набрал 61 (31+30) очко в 68 встречах регулярного чемпионата и 21 (8+13) – в 19 играх плей-офф за уфимский клуб.