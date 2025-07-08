Шелдон Ремпал покинул «Салават Юлаев» и подписал контракт с «Вашингтоном»

Фото: пресс-служба "Салавата Юлаева"

Уфимский «Салават Юлаев» объявил об уходе из клуба канадского форварда Шелдона Ремпала. Сегодня стало известно, что 29-летний канадец подписал двусторонний контракт с «Вашингтоном» на один сезон.

Ремпал присоединился к «Салавату Юлаеву» летом 2024 года. На счету Шелдона все 68 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 61 (31+30) очко и стал четвёртым в списке лучших бомбардиров сезона. В розыгрыше Кубка Гагарина канадец сыграл в 19 матчах, в которых набрал 21 (8+13) очко. Это лучший показатель в «Салавате Юлаеве».

Ранее в СМИ появлялась информация, что игроком активно интересуется казанский «Ак Барс».