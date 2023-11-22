Сельчанки из Альметьевского района передали для бойцов СВО угощения на передовую

Жительницы деревни Чупаево Альметьевского района передали мобилизованным землякам национальное блюдо — лапшу.

Сельчанки встречаются командой из 12-15 человек. В общей сложности они нарезали лапши на 1 тыс. яиц. Последняя партия лапши была изготовлена из 100 яиц. После нарезки ее высушивали в течение суток.

«Кроме этого, женщины занимаются сбором гуманитарной помощи, сами сплели 10 маскировочных сетей, связали 100 пар шерстяных носков, всегда передают много медикаментов», — рассказала «Татар-информу» руководитель штаба «Мегасети» Гульнара Стерлядева.

Команда сельчанок помогает уже целый год, с момента объявления частичной мобилизации.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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