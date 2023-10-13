Сельчанки Актанышского района плетут масксети для земляков в зоне СВО

Фото: © Юлай Низаев

Неравнодушные жительницы села Новое Алимово Актанышского района продолжают плести маскировочные сети для бойцов. Как признаются сами волонтеры, каждый лоскуток они привязывают с добрыми помыслами и пожеланиями.

«Уже вторую маскировочную сеть плетем. Первая была не такая большая, 6 на 4. А эта больше 20 метров. Раньше для работы нам был предоставлен кабинет в местной школе. Но сейчас в связи с учебными занятиями нам пришлось оттуда уйти. Мы плетем в доме моего родного дяди, которого сейчас нет в живых. Конечно, в школе было удобно. И односельчанкам не так далеко, в центре ведь», — рассказала организатор Гульчачак Фасикова.

Фото: © Юлай Низаев

Женщина одна из первых в районе начала плести масксети. Для того чтобы научиться этому делу, она ездила в Набережные Челны. После этого она начертила эскизы и попросила главу сельского поселения соорудить удобный каркас.

Работа сразу закипела. К селу Новое Алимово присоединились и другие населенные пункты. Как говорят сами сельчанки, сейчас просят плести не из зеленой материи, а из желтой и цвета грязи. Это, как объясняют, связано со сменой времен года.

Фото: © Юлай Низаев

Многие умелицы, которые плетут сети, женщины преклонного возраста. Несмотря на это, они стараются внести свою посильную лепту. У многих из них родные и близкие служат в зоне СВО.

Бойцы благодарят рукодельниц. «Они нам присылают фотоснимки, видео. И мы выходим на связь. Также собираем гуманитарную помощь. Вот скоро ожидается отправка», — поделились активистки.

Фото: © Юлай Низаев