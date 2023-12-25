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Сельчане из Татарстана послали бойцам СВО окопные свечи и домашнюю лапшу
Жители Апастовского района Татарстана активно участвуют в организации помощи бойцам, участвующим в спецоперации. Их денежная и иная помощь уже поступила на фронт через волонтеров района. Из села Тыннамасово в прошлом году были по частичной мобилизации призваны три местных жителя.
Директор общественного центра Майсара Магданова объявила в сельской группе о необходимости изготовления окопных свечей для фронта. Около десяти женщин сразу начали работу. Волонтеры собираются в Доме культуры.
Внутрь консервной банки мастерицы вставляют фитиль из картона, сверху заливают кипящий парафин.
Фидаиль Валеев, работающий в котельной общественного центра, привез из дома две электрические плитки, на которых расплавляют парафин. Гульнур Набиева, Кадрия Хисаева, Джамиля Хисаева, Майсара Имамова, Савия Муллагалиева, Равия Хузятова, Луиза Мухаметова принимают активное участие в изготовлении окопных свечей. К ним на помощь приезжают из районного центра Актаныша Светлана Ахметова и Нурия Аглиева.
Муж Майсары Айдар — правая рука во всех делах, и на этот раз он помогает женщинам в изготовлении свечей, доставляет готовую продукцию в Актаныш и передает на пункт сбора помощи.
Тыннамасовцы также массово сделали домашнюю лапшу, помогают другими вещами и деньгами, проводят благотворительные концерты.
«Большое спасибо односельчанам, пусть их добро вернется к ним добром. К кому бы я ни обращалась, никто не против оказать помощь. Будем и дальше делать окопные свечи, пока ждем парафина. Подготовили консервные банки», — заметила Майсара Магданова.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.
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