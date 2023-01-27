Сельчане Буинского района попросили главу решить проблему с «глиняной» водой

В Буинском районе Татарстана продолжаются сходы граждан, очередную встречу с населением провели в Кошки-Теняковском сельском поселении. На сходе подвели итоги ушедшего года и озвучили задачи на 2023-й, в нем принял участие глава Буинского района Ранис Камартдинов.

Глава поселения Андрей Стрелков выступил с докладом за 2022 год. «За год сделано немало», — выслушав выступление, заметил глава района.

В наступившем году предстоит отремонтировать мост, обновить сельский клуб, оказать содействие в поиске специалистов для бурения колодца.

Одной из проблем поселения является качество воды, порой она становится «глиняной», отмечают сельчане. «Будем разбираться в причинах», — взял вопрос на контроль глава района.

Не всегда гладко идет сбор средств самообложения, а без их уплаты строительство дорог и решение других вопросов невозможно, отметил Камартдинов.

Периодически возникают проблемы с оплатой водоснабжения в селе. Помимо этого, руководитель муниципального образования вновь предупредил сельчан о цифровых мошенниках.

«Совместно с главой сельского поселения будем прорабатывать все вопросы», — заверил руководитель района.

В беседе с «Татар-информом» Ранис Камартдинов отметил, что есть вполне понятный и часто обсуждаемый пул вопросов, среди которых основные — строительство дорог, водоснабжение, обращение с отходами.

«Обсуждаем мы на сходах граждан и вопрос цен на молоко. Для нашего района, где многие занимаются молочным животноводством, он актуален из года в год. Нам удалось добиться высокой закупочной цены. Но при этом бывают ситуации, когда сами сельчане снижают качество молока, отсюда произрастает нежелание некоторых закупщиков работать, а чем меньше конкуренция в этой сфере, тем ниже опускается цена. И мы подробно говорим об этом с буинцами», — рассказал Ранис Камартдинов об актуальных вопросах, которые затрагиваются на сходах граждан.

Фото: пресс-служба Буинского района РТ.