Села Мамадышского района подключили к 4G

МегаФон запустил объекты связи четвертого поколения на территории сел Верхняя Ошма и Нижняя Ошма. Устойчивый сигнал и интернет на средней скорости 20 Мбит/с поможет жителям населенных пунктов оставаться на связи и пользоваться необходимыми цифровыми сервисами.

В поселениях с 300‑летней историей совокупно проживает порядка 1,5 тыс. человек. Здесь работают школы, культурные, спортивные и медицинские объекты, а в Нижней Ошме в первозданном виде сохранилась одна из старейших мечетей республики.

Инженеры смонтировали новое телеком‑оборудование с поддержкой LTE, которое обеспечивает покрытие всей территории сел. До строительства мобильной инфраструктуры ближайшая к населенным пунктам базовая станция оператора находилась в районном центре городе Мамадыш — на расстоянии 8 и 12 километров соответственно.

В результате проведенных работ телеком-услуги стали также доступны в соседних деревнях и селах, таких как: Хафизовка, Максимов Починок, Каменный Починок, Старый Завод, Алкино, Белый Ключ и других.

«Наличие сотовой связи упростит сельчанам решение бытовых, рабочих вопросов, расширит возможности трудоустройства и предпринимательства. Воспользоваться Госуслугами, пройти обучающий курс, получить налоговый вычет — малая часть того, что можно сделать с помощью смартфона и мобильного интернета. Средняя скорость загрузки данных в поселениях составляет 20 Мбит/c — достаточно, чтобы за секунды скачать приложение банка», — говорит директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

Абоненты оператора теперь могут совершать звонки через интернет с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) с чистым звуком и мгновенным соединением. Ещё одна особенность этой услуги — использование онлайн-сервисов во время телефонных разговоров.

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