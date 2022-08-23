Секреты хороших стихов и открытый микрофон: на Черном озере пройдет фестиваль «Слэм»

В казанском парке «Черное озеро» 27 августа с 14 часов будет проходить Всероссийский фестиваль современной поэзии «Слэм». Его посетителем и участником может без каких-либо взносов стать любой желающий – чтобы не только услышать современные рифмы, но и узнать, например, «пять секретов хорошего стихотворения, о которых вам ничего не рассказывали» от поэта Евгении Коробковой, прочитать собственное стихотворение со сцены у открытого микрофона или привести своего ребенка для участия в детском конкурсе чтецов. Фестиваль, который пройдет в Казани второй раз, на тематической пресс-конференции в «Татар-информе» анонсировала заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

«Нашему министерству всегда небезразличны ребята в любой творческой направленности. Это уже стало нашим девизом. Мы поддерживаем абсолютно любые творческие начинания каждого молодого человека. Регина Ахметова в рамках конкурса инициатив физических лиц выиграла грант 210 тысяч рублей от Министерства по делам молодежи РТ на поэтический слэм. Мы рады, что число писателей и поэтов именно в таком направлении становится больше, мы их видим, мы их выделяем, и они могут себя показать не только в Республике Татарстан, но и далее на федеральном уровне – в сентябре будет проводиться федеральный фестиваль поэтического слэма. Это крайне важно, потому что современная поэзия, не могу сказать, что не была замечена, но ее никто так не продвигал, как ребята, которые работают по образовательным программам, которые работают непосредственно по поэтическому слэму», – сказала Софья Мустафина.

Порядка 3000 зрителей ожидается на предстоящем фестивале, по словам продюсера программы поддержки современной поэзии «Слэм», той самой выигравшей грант Минмолодежи Регины Ахметовой. Уже сейчас на разные площадки зарегистрированы более 1800 человек. Регистрация, к слову, бесплатная, но обязательная, чтобы стать, например, слушателем лекций фестиваля или участником фристайл-баттлов.

«Привозим большое количество поэтов со всей России, авторов-исполнителей, планируем настоящий праздник поэзии. В этом году концепция фестиваля – «Поэзия может быть разной». Мы приглашаем большое количество разных и талантливых поэтов и творческих людей, охватываем большой круг поэтических интересов и вкусов. Мы уверены, что в творческом пространстве место найдется всем. У нас выступят опытные российские поэты, представители сетевой поэзии, авторы-исполнители, поэты-слэмеры, фристайл-артисты, перформеры, актеры и совсем юные авторы и актеры – дети, для которых мы устраиваем конкурс чтецов», – рассказала Регина Ахметова.

Детский конкурс чтецов будет проходить на главной сцене с 14:00 до 15:30. Ребята смогут участвовать в нем в возрастных категориях от 4 до 7 лет и от 8 до 12 лет. В каждой из них жюри выберет троих победителей, оценивая выразительность исполнения и подачи, актерское мастерство, знание текста наизусть. Участие в детском конкурсе, как и во всех других мероприятиях фестиваля «Слэм» бесплатное, но по обязательной предварительной регистрации.

А вот взрослые, решившие прочитать свои стихи (и это обязательное и единственное условие – стихи должны быть собственного сочинения), смогут выступить у открытого микрофона на главной сцене с 15:30 до 18:30. Заявить о своем желании взрослым нужно на месте, обратившись к модератору главной сцены. Каждые полчаса в течение всего фестивального дня в свободном порядке модератор будет «доставать из шляпы» и объявлять имена поэтов, которым предоставят по три минуты для чтения своих стихотворений – одного большого или нескольких поменьше.

«С 15:30 начнет работать творческая программа, где будут выступать российские поэты, в том числе казанские поэты. Василь Сафаргалеев (псевдоним Деепричастие), Игорь Тишин, Катя Малиновская, Екатерина Скобордина, Джамиль Нилов, Максим Добророднов, Яна Брусиловская, Константин Патов, Кирилл Марков, Яна Крапива, Аня Цыганова, автор, известный в сети, – Владимир Понкин, автор-испольнитель Сережа Драгни. Завершает программу спектакль по мотивам творчества Высоцкого от театра “Другое слово” – “Высоцкий. Баллада об уходе в рай”», – резюмировала Регина Ахметова.