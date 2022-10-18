«Секреты татарской кухни» и Тукай: что подарили Шайхразиеву на выставке в «Корстоне»

Выставка организаций — источников комплектования государственного и муниципальных архивов Татарстана открылась сегодня в казанском отеле «Корстон» в рамках Всероссийского совещания главных хранителей фондов государственных архивов, проходящего в столице РТ. Ее посетил заместитель Премьер-министра республики Василь Шайхразиев.

«Сегодня мы показываем наши источники комплектования и их богатую историю. Гости выставки могут приобрести сувенирную продукцию, произведенную в Татарстане. Здесь представлены реальные бренды», — обратилась к гостям председатель Государственного комитета по архивному делу РТ Гульнара Габдрахманова.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

На выставке были представлены стенды ПАО «КАМАЗ», АО «Казанский хлебозавод №3», АО «Татспиртпром», Татарского книжного издательства, Казанского техникума народных художественных промыслов и других стендов. Генеральный директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин подарил почетному гостю переизданный сборник классика татарской литературы Габдуллы Тукая и книгу «Секреты татарской кухни».

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что II Всероссийское совещание главных хранителей фондов госархивов субъектов Российской Федерации спустя 20 лет после проведения первого такого мероприятия открылось сегодня в столице Татарстана. В его работе принимают участие представители почти всех регионов страны. В течение двух дней они обсудят актуальные проблемы в сфере архивного дела и наметят дальнейшие пути их решения.