Секреты столицы сибирского кедра: 3 причины съездить в Томск

Как Томск «отомстил» писателю Чехову, где можно увидеть единственный в России учебный ядерный реактор и отведать десерты из жимолости, выяснил корреспондент «Татар-информа», побывав в самом древнем городе Сибири.

Как добраться?

«Для Томска жители Татарстана – почетные гости. У нас вторая по численности титульная нация – татары, и теперь дружба между нашими регионами укрепилась прямыми перелетами. Нам есть что показать гостям: деревянное зодчество, гастрономия, а также наш город называется университетской столицей и столицей кедра», – отметил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов, встречая пассажиров первого рейса авиакомпании Nordwind, которая связала Казань и Томск прямыми рейсами.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

По средам:

вылет из Казани в 1.50, прибытие в Томск в 9.00;

обратный вылет в 10.30 посадка в аэропорту Казани в 9.40.

По воскресеньям:

вылет из Казани в 1.00, прибытие в Томск в 8.10;

обратный вылет в 9.20 посадка в аэропорту Казани в 8.50.

Время в Томске на 4 часа опережает московское. Продолжительность перелета составит около 3 часов.

Первые же рейсы показали высокий спрос на перелеты. Интерес объясняется в том числе привлекательной ценой билетов ­– стоимость в одну сторону начинается от 2,5 тыс. рублей.

Заместитель генерального директора авиакомпании Nordwind Антон Маттис подчеркнул, что рейсы субсидируются со стороны Томской области, именно поэтому цены доступные.

Что посмотреть?

Томск – компактный город, где проживает более полумиллиона человек. Путь по основным достопримечательностям можно составить самостоятельно или взять обзорную экскурсию. Предлагаем 10 пунктов, которые стоит внести в список для посещения.

1. В первую очередь стоит обратить внимание на Музей истории Томска. «Небольшой исторический факт: коренное население Томска – это татары. Наш город появился, когда князь томских татар Тоян подал челобитную Борису Годунову с просьбой принять их в русское подданство, и так в 1604 году был создан наш город», – рассказала руководитель туристического информационного центра Томска Светлана Козуб.

В результате на Воскресенской горе был построен острог – крепость, которая и положила начало городу. «Место для обороны было выбрано крайне удачно – с одной стороны его прикрывала река, с другой огромные болота, а с третьей был обрыв, из-за чего безопасно попасть в острог можно было только с одной стороны», – отмечает экскурсовод компании «Томсктурист» Ирина Чупина.

Долгое время город был по сути только защитным сооружением, однако в XVIII веке появился Сибирский тракт, который дал развитие Томску.

В музее не только расскажут подробности возникновения сибирского города, но и покажут его с высоты птичьего полета – можно забраться на распложенную на крыше музея пожарную каланчу XIX века, чтобы посмотреть окрестности.

2. Одна из «фишек» города – наличники, украшающие памятники деревянного зодчества на старинных улочках и переулках Томска. Есть даже отдельная экскурсия, посвященная им. Можно обратиться к услугам экскурсовода, а можно изучать элементы архитектуры самостоятельно – про уникальные наличники вам расскажет практически любой местный житель.

3. В городе есть интерактивный Музей славянской мифологии. Здесь нет традиционных экскурсий и мертвенно тихих залов. Экспонаты – предметы славянской культуры, которые можно трогать. Более того, можно самому поработать старинными инструментами, например построгать древесину или сделать глиняный горшок.

4. Еще одна достопримечательность города – подземные ходы. В старину они связывали дома в центре Томска. По одной из версий, их прорывали, чтобы в случае нападения на город жители могли спрятаться и уйти в более безопасное место. В городе также есть экскурсия, посвященная подземельям Томска.

5. Город также славится своими необычными памятниками. Есть памятник счастью или памятник «Щас спою…» – это скульптура волка из советского мультфильма «Жил-был пёс». На набережной реки Томь есть памятник Чехову. Писатель изображен в гротескной манере: в пальто, шляпе, очках с зонтом за спиной и огромными ступнями. Надпись на постаменте гласит: «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего «Каштанку». Считается, что таким образом Томск «отомстил» Чехову, который, неделю побывав в городе в 1890 году проездом на Сахалин, нелестно о нем отозвался. Также в Томске можно увидеть памятники лягушке-путешественнице, тапочкам, капусте, беременной женщине и даже памятник любовнику, на котором три-четыре раза в сезон меняют нижнее белье.

6. В Томске есть оригинальный «Театр живых кукол «2+ку». Его основатель Владимир Захаров создал театр в 1990 году и изобрел новый тип кукол – на запястье. «Это неоценимый вклад в мировое кукольное искусство. На протяжении 400 лет не было никаких новшеств в этой сфере, а наш современник создал принципиально новую конструкцию кукол. Руководитель Московского театра кукол сказал, что если бы подобное изобретение произошло в области физики или химии, то Захарову дали бы Нобелевскую премию», – заявила директор по развитию театра Светлана Пантелеева.

Куклы в театре сделаны из корня кедра, их глаза – из натуральных камней. Благодаря сложнейшей системе управления и работе актеров создается впечатление, что куклы на самом деле живые.

7. В Томском политехническом университете расположен единственный в стране учебный ядерный реактор. Для туристов сотрудники вуза проведут бесплатную экскурсию и расскажут, например, о 40-летней традиции вуза – перекрашивать сапоги у памятника Кирову в дни экзаменов и защиты диплома. Историю возникновения университета и становление Томска как студенческой столицы можно узнать на экскурсии в музее «Профессорская квартира».

8. В одной из частей Томска, которая называется Татарская слобода, находится целый квартал деревянных построек, выполненных в едином архитектурном стиле. Этот район и его памятники деревянного зодчества хотели внести в список мирового наследия ЮНЕСКО, но этому помешала интенсивная современная застройка.

9. Отдельно стоит отметить Центр татарской культуры (ЦТК) Томска – едва ли не единственное каменное здание во всей слободе. Он расположен в бывшем доме татарского купца Карима Хамитова, известного в Томске как Карим бай. «Карим бай был выходцем из многодетной семьи. Их семья переехала в Томскую область из Пензенской губернии в 1876 году, и их определили жить в деревне Серебряные Юрты, которая сейчас относится к Кемеровской области. В подростковом возрасте Карим бай приехал в Томск и обнаружил у себя потрясающие способности к языкам, которые помогли ему стать одним из богатейших людей города», – рассказал историю купца директор ЦТК Томска Шамиль Халитов.

10. В селе Семилужки в 25 км от Томска стоит посетить казачий острог. Это точная копия оборонительного сооружения с башнями, часовней и кузницей. Острог в 2009 году создал Владимир Ильин, он и стал воеводой. Экскурсию проводит сам хозяин – он знакомит гостей с традициями и обычаями, царившими на Руси много веков назад.

Что попробовать из местной кухни?

Томская область – единственный в Западной Сибири регион, где разрешено ловить стерлядь как в промышленных масштабах, так и рыболовам-любителям. Блюда из рыбы в различных вариациях есть почти во всех ресторанах города. Повара даже готовы показать мастер-класс по приготовлению строганины – нарезанной стружкой замороженной стерляди.

Еще один культовый продукт для Томской области – жимолость. Здесь из нее готовят различные десерты и напитки. У Томска есть свой официальный торт с медовыми коржами, кремом «Иван-чай», кедровым грильяжем и, конечно, соусом из жимолости.

Также томичи готовят блюда из сосновых шишек: варенье или конфеты с шоколадом.

«Сибирь – это кладовая пихтовых и сосновых лесов. Поэтому в основе наших товаров – таежные продукты. Мы производим не только продукты питания, но и косметику, которая так же содержит в себе ее дары», – заявил директор компании «Территория тайги» Игорь Резников.

Он добавил, что в производстве используются только двухлетние шишки размером от 0,5 до 2,5 см. Директор компании пояснил, что если взять шишку меньшего размера, то в ней не окажется смолы, а следовательно, и вкуса, у более же крупных появляется твердый деревянный сердечник, который невозможно сварить.

Таким образом, есть как минимум три причины посетить Томск: бюджетный перелет, богатая история и необычная кухня. Жители Татарстана с учетом того, что авиакомпания Nordwind выполняет два рейса в неделю из Казани в Томск, могут запланировать трех- или четырехдневный тур, чтобы изучить культуру старейшего города в Сибири.