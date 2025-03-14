Секреты родного края: журнал «Казань» представил мартовский номер, посвященный краеведам

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

14 марта в уютных стенах Дома актера имени М. Салимжанова состоялась традиционная встреча читателей журнала «Казань» с казанскими краеведами и исследователями, чьим открытиям и историям и был посвящен мартовский номер журнала «Прогулка с краеведом». Презентация весеннего номера журнала собрала полный зал читателей, поклонников журнала и талантливых исследователей столицы республики.

Героями мартовского номера стали ныне действующие краеведы, которые ищут в первоисточниках недостающие фрагменты портрета ушедшей эпохи – Сергей Саначин, Марк Шишкин, Ольга Пехтелева, Георгий Цыпцын, Екатерина Хабарова, Айрат Файзрахманов, Артур Тумаков. Исследователи поделились результатами своих последних открытий — так что многие материалы стали маленькими сенсациями.

«Дорогие читатели журнала «Казань», наша встреча посвящена выходу в свет мартовскому номеру журнала. Он посвящен краеведческой тематике, были собраны самые уникальные и редкие факты. Сегодня мы познакомимся с нашими героями, которые расскажут о своих самых новых и свежих исследованиях» - отметила в начале мероприятия главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова.

Уютная атмосфера, заряд позитива и интересные истории собрали верных читателей, готовых погрузиться в мир краеведческих открытий. Начался вечер с завораживающих звуков саксофона. Известный музыкант Евгений Соколов порадовал гостей искренней и мелодичной игрой, задав темп для дальнейших музыкальных выступлений.

Первым героем мартовского выпуска журнала «Казань» стал Сергей Саначин. С трепетным волнением он поделился очерком о своем отце — архитекторе, который оставил заметный след в архитектуре Казани.

«Я давно хотел что-то написать про своего отца. Сейчас я решил восполнить этот пробел. Он построил много домов Казани и был выдающимся архитектором» - дополнил он.

Этот эмоциональный рассказ о семейной истории был дополнен неожиданным исполнением рок-композиции, исполненной дуэтом с Дмитрием Бикчентаеым.

Следующим, с кем познакомились гости вечера, стал краевед Марк Шишкин. В своей статье журнала «Казань» он подробно раскрыл темы своих просветительских проектов.

«Очень здорово, что краеведы получают доступ к медиаресурсам, потому что краеведы это те люди, которые обогащают наши знания о Казани», - пояснил Шишкин.

Альбина Абсалямова добавила, что Марк не первый год публикуется в журнале «Казань», у него были статьи о доме К. Л. Мюфке и даже о том, как нижегородский купец подарил Казани водопровод. Его страсть к изучению истории столицы РТ и желание сделать её ближе и понятнее каждому не оставили равнодушными гостей.

Потом с гитарой в руках появился постоянный автор журнала и композитор Рустем Абязов, который выступил с ярким музыкальным номером, вновь погрузив зрителей в атмосферу творчества.

Одним из самых запоминающихся моментов вечера стало выступление историка и краеведа Георгия Цыпцина, который поделился своим документальным фильмом о трагическом наводнении 1926 года в Казани. В картине было много эмоций, редкие фотографии тех событий, некоторые из которых мужчина сам реставрировал в привычные цветные снимки.

Следующим на сцену поднялся Айрат Файзрахманов, который поговорил со зрителями о ментальных границах исторических территорий. Его статья вызвала живой интерес, напомнив о том, как важно понимать территориальную историю своего края, несмотря на временные и пространственные изменения.

«Я столкнулся с таким феноменом, что исторические границы часто не состыковываются с границами в головах людей. С этим я сталкивался в своих родных Дербышках, где я и родился. Соприкосновение с поселком «Киндери» там размытое. Некоторые жители поселка «Киндери» считают, что они из Дербышек, а иногда бывает и наоборот. На самом деле, таких феноменов найти в Казани можно не мало», - сказал Файзрахманов.

Также на мероприятии выступил ансамбль «Игрушка». Зрители аплодировали стоя уникальному исполнению собственных песен группы. Ансамбль исполнил два произведения: про родную Казань и про весну.

Последним героем вечера стала Ольга Пехтелева, представившая свою статью «Замечательные женщины», о выдающихся представительниц прекрасного пола. Она подчеркнула роль женщин в истории города, их достижения и вклад в разные сферы жизни.

«Почему женщины? Во-первых, этой теме уже очень много лет, женскими историями Казани я занимаюсь более десяти лет. Конечно, героини статьи многим известны, но я изучала не только цифры и общие факты, которые знают все. Погружаясь в историю, иногда ты видишь напуганную женщину, а иногда очень уверенную в себе, а бывает одержимую какой-либо идеей. Ознакомиться с невероятным талантом и успехом некоторых девушек для меня было чрезвычайно интересно. Это удивительные истории, о которых мало кто знает», - пояснила Пехтелева.

Завершился концерт яркой песней с участием всех приглашенных музыкантов вечера.