Секреты и мифы о мозге, соцтеатр и медиаарт: Альметьевск ждет третий раунд Artweekends

В общественном центре «Алмет» города Альметьевска с 19 по 21 августа пройдет третий раунд фестиваля Artweekends. Его темами станут наука и искусство, а само мероприятие организовано совместными усилиями галереи Sample и казанского Центра современной культуры «Смена» при поддержке благотворительного фонда «Татнефть». Все мероприятия фестиваля можно посетить бесплатно, но по обязательной регистрации, анонсируют организаторы.

«Artweekends проходит впервые в этом году. Почти все события проводятся в общественном центре „Алмет“, но, например, во время второго уикенда мы водили экскурсии по городу. Темой первого уикенда (15–17 июля) был современный театр, второго (29–31 июля) — искусство в городе. В общей сложности более 600 человек посетили фестиваль. Вопрос, станет ли он ежегодным, на данный момент не имеет ответа», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе «Смены».

Жителям Альметьевска в предстоящие выходные предлагают познакомиться с людьми и проектами, доказывающими, что для создания чего-то нового не нужно бояться выходить за рамки привычного. Две лекции прочитает психофизиолог Полина Кривых — о секретах и мифах о человеческом мозге, а также о том, как он воспринимает искусство. Состоятся также показ документального фильма о пионерах медиа-арта из НИИ «Прометей», партиципаторная лекция о социальном театре от продюсера Эльвиры Галеевой, воркшоп по работе в соцсетях от команды интернет-журнала «Инде».

Кроме того, все дни на первом этаже общественного центра «Алмет» будет работать киоск книжного магазина «Смена» с подборкой книг о науке и искусстве, психологии, современности, а также самыми красивыми детскими книгами.

Вход на все события бесплатный, но по обязательной регистрации.