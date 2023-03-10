Секретно, не для СМИ: сюрпризы от Уткульбаева или с чем «Рубин» вернулся в Казань

Юрий Уткульбаев: «Одно дело – показывать хорошие результаты на сборах, другое – в сезоне. Ошибки мы исправим и будем надеяться, что победы и дальше будут к нам приходить»

Фото: rubin-kazan.ru

«Наша задача – добиваться результатов при любых сбивающих факторах»

«Мы в хорошем настроении. Нужно втянуться в чемпионат. Одно дело – показывать хорошие результаты на сборах, другое – в сезоне. Победа над «Кубанью» далась нам нелегко. У соперника были шансы отыграться. Ошибки мы исправим и будем надеяться, что победы и дальше будут к нам приходить», – считает Юрий Уткульбаев.

«Рубин» в полном составе вернулся в Казань. После тяжелой поездки в Краснодар на трех пересадках команда прибыла в столицу Татарстана 7-го марта. На следующий футболисты получили выходной, а накануне впервые в этом году собрались на клубной базе и провели первую тренировку на натуральном газоне в Соцгороде.

Уже сегодня клуб организовал для прессы открытую тренировку на базе, на которой дал возможность журналистам пообщаться с игроками и наставниками команды Фото: rubin-kazan.ru

Уже сегодня клуб организовал для прессы открытую тренировку на базе, на которой дал возможность журналистам пообщаться с игроками и наставниками команды. Первым на пресс-подход вышел главный тренер команды Юрий Уткульбаев. Несмотря на моросящий дождь, специалист был в хорошем настроении, но все же не упустил возможность упрекнуть казанскую непогоду.

«Погода? Уже в Турцию обратно хочется (смеется). Там были комфортные условия, нам надо привыкнуть к полям, холоду. Наша задача – при любых сбивающих факторах, обстоятельствах все равно показывать футбол и добиваться результатов», – сообщил главный тренер.

К воскресному матчу с «Волгой» казанцы, как обычно, готовятся на тренировочном поле, которое для начала марта находится в удовлетворительном состоянии. Однако на газон «Ак Барс Арены» команда еще не выходила. По словам Уткульбаева, в «Рубине» берегут главное футбольное поле Казани, которое находится примерно в таком же состоянии, как и на базе.

Состояние газона на тренировочном поле на базе «Рубина» Фото: © Дамир Садриев / «Татар-информ»

«Были ли мы уже на стадионе? Нет, там пока еще не были, только по фотографии видели. Думаю, примерно такого же качества, как на нашем тренировочном. Пока что на «Ак Барс Арене» мы не занимаемся, потому что бережем поле», – подчеркнул тренер.

«Вы никогда не угадаете в вашем корреспондентском чате, какой у нас будет состав. Только пальцем в небо»

Ряд травмированных футболистов уже вернулись в общую группу. Среди них Михаил Костюков и Эльмир Набиуллин, пропускавшие матч минувшего тура против «Кубани» (2:1). Занимается с командой и защитник Али Аднан. Напомним, иракский футболист не попал в заявку на весеннюю часть сезона из-за пресловутого лимита на легионеров, но все еще продолжает числиться в команде. Очень схожая история с той, что произошла с японцем Митсуки Сайто еще при Леониде Слуцком.

Однако, по нашей информации, в отличие от Сайто в клубе делают долгосрочную ставку на Аднана и ждут его полноценного возвращения в строй. Так, в случае выхода «Рубина» в РПЛ футболист будет использоваться не только в товарищеских, но и в официальных матчах. Причем тренерский штаб видит Аднана на позиции центрального защитника. Возможно, из-за его роста и хорошей игры на втором этаже, а возможно, из-за большой конкуренции на краях обороны.

Что до левого и правого защитников, то сейчас основная головная боль заключается в их избыточном количестве. На два вакантных амплуа имеется, как минимум 5-6 футболистов, способных закрыть бровку. Напомним, в матче с «Кубанью» слева играли Илья Самошников и Дмитрий Кабутов. Справа же всю игру от звонка до звонка провел Артем Попов, который в Турции наигрывался чуть ли не 3-4-м защитником.

Такие сюрпризы в составах Уткульбаев объясняет тем, что угадать, кто выйдет на поле в том или ином матче, почти невозможно. А сам тренерский штаб, по-видимому, еще даже не определился со стартовыми одиннадцатью на эту весну.

«У нас большая группа игроков. Я думаю, вы никогда не угадаете в вашем корреспондентском чате, какой у нас будет состав. Только если пальцем в небо. Тренерский штаб еще окончательно не определился, кого выпускать. Потому что бывают разные обстоятельства, факторы. Повторюсь, у нас большая группа игроков, минимум по два на каждую позицию», – подчеркнул Юрий Анварович.

Так что совсем не исключено, что уже с «Волгой» стартовый состав «Рубина» сможет преподнести болельщикам сюрпризы. По крайней мере, на это намекнул сам Уткульбаев.

Олег Иванов: «Если бы не какие-то повреждения, то команда была бы готова более цельно» Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» должен выйти на свой пик к 3-4-му туру весенней части

Что до самой игры, то, несмотря на положение ульяновской команды в турнирной таблице, легкой прогулки в «Рубине» не ждут. Казанские футболисты подходят к возобновлению сезона постепенно, а по словам вице-капитана команды Олега Иванова, «Рубин» должен выйти на свой пик к 3-4-му туру весенней части чемпионата. Как раз к принципиальным играм на выезде против «КАМАЗа» и «Алании».

«Если бы не какие-то повреждения, то команда была бы готова более цельно. Исходя из моей долгой карьеры, все игры после возобновления проходят тяжело и соперники в более-менее одном состоянии», – отметил Иванов.

Но если для игроков предстоящий матч обещает быть испытанием, еще и не в самую благоприятную для футбола погоду, то болельщиков на стадионе ждут приятные неожиданности, среди которых целый ряд согревающих мероприятий (от горячего чая до инфракрасных обогревателей), различные зоны с активностями и возможность взять автограф у Гекдениза Карадениза.

Несмотря на большую проделанную работу, в клубе не питают иллюзий и не ждут наплыва болельщиков в первом матче Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Волга» – боевитая команда. Будет и борьба, и прессинг»

Однако, несмотря на большую проделанную работу, в клубе не питают иллюзий и не ждут наплыва болельщиков в первом матче, скромно заявляя, что надеются увидеть на трибунах в матче с «Волгой» от 6 до 7 тыс. человек.

Сколько поклонников футбола придет на «Ак Барс Арену» на самом деле, сможем увидеть уже 12 марта в 15:00 по московскому времени. Напомним, в случае победы «Рубин» получит возможность упрочить свое положение в гонке за Премьер-лигу. Сейчас подопечные Уткульбаева идут вторыми и отстают от лидирующей «Балтики» на 4 очка.

«Какие ожидания перед матчем с “Волгой”? Насколько мы видим, боевитая команда. Да, у них сейчас такое непростое положение: каждый матч является решающим. Впрочем, как и у нас тоже. Я не думаю, что соперник сдастся, будет и борьба, и прессинг. Поразмышляем, что нужно противопоставить их напору», – пообещал Уткульбаев.