Секретарь суда в РТ пообещала за взятку помочь мигранту избежать депортации
Секретарь суда в Татарстане, обещавший помочь мигранту избежать депортации за деньги, предстанет перед судом.
Выяснилось, что летом прошлого года в одном из татарстанских судов рассматривали дело иностранца, нарушившего миграционные правила. По закону его ждала депортация, но тут в дело вмешался секретарь судебного заседания.
Через посредников он вышел на работодателя мигранта и предложил решить вопрос за деньги.
Однако деньги секретарь присвоил себе, а иностранца все равно депортировали.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Теперь секретарю грозит до 6 лет колонии.