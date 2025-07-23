news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 23 июля 2025 13:22

Секретарь суда в РТ пообещала за взятку помочь мигранту избежать депортации

Читайте нас в
Телеграм

Секретарь суда в Татарстане, обещавший помочь мигранту избежать депортации за деньги, предстанет перед судом.

Выяснилось, что летом прошлого года в одном из татарстанских судов рассматривали дело иностранца, нарушившего миграционные правила. По закону его ждала депортация, но тут в дело вмешался секретарь судебного заседания.

Через посредников он вышел на работодателя мигранта и предложил решить вопрос за деньги.

Однако деньги секретарь присвоил себе, а иностранца все равно депортировали.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Теперь секретарю грозит до 6 лет колонии.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Утильсбор, ставка ЦБ и рост цен: почему рухнули продажи автомобилей в России

Утильсбор, ставка ЦБ и рост цен: почему рухнули продажи автомобилей в России

22 июля 2025
Вторую ветку казанского метро откроют в 2028 году

Вторую ветку казанского метро откроют в 2028 году

22 июля 2025