Секретарь Совбеза заявил об активизации диверсионных групп Украины в Центральной России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о том, что в Центральной России активизировались украинские разведывательно-диверсионные группы, особенно в приграничных регионах. Слова Патрушева приводят РИА Новости.

Разведывательно-диверсионные группы обстреливают населенные пункты, используя реактивные системы залпового огня, артиллерию и беспилотники, которые на Украину поставляются из США и других стран НАТО. Как правило, по словам Патрушева, их мишенями становятся объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, выросло число попыток проникновения на территорию РФ представителей радикальных и экстремистских структур. Отмечают и факты вмешательства в работу объектов обеспечения жизнедеятельности, включая транспортный и топливно-энергетический комплексы.

«В текущем году в округе совершено 23 террористических акта, предотвращено 28 преступлений террористической направленности, в том числе 9 диверсий», – сообщил Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.

Число преступлений с использованием огнестрельного оружия увеличилось на 80%. Как добавил Патрушев, сейчас особенно важно обеспечить предупреждение преступных посягательств на безопасность населения страны. Этого можно добиться, уделяя особое внимание предотвращению терактов и диверсий.

Помимо этого, необходимо постоянно следить за защитой объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.