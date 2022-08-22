Секретарь Совбеза РФ Патрушев допустил, что скоро США могут объявить дефолт по госдолгу

В ближайщем будущем США могут объявить дефолт по внешнему долгу, так как он уже превысил 30 трлн долларов из-за «неконтролируемого роста заимствований», заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены», — отметил политик во время консультаций высоких представителей России и государств — членов АСЕАН в формате видеосвязи.

По мнению Патрушева, причиной резкого увеличения цен на продовольствие и энергоносители на Западе стал «работающий в США и Европе „печатный станок“». Он пояснил, что за время эпидемии коронавируса произошла крупнейшая за последние 40 лет денежная эмиссия. Так, Соединенные Штаты выпустили в обращение 5,9 трлн долларов, а Европа — 2,9 трлн евро наличными.