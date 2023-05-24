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Секретарь СНБО заявил, что Залужный участвовал в заседании ставки 24 мая
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в своем Twiiter’е, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня принял участие в заседании Ставки Верховного главнокомандующего.
«Президент Украины, Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10.00 заслушал на ставке доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов ставки», — написал чиновник.
При этом секретарь СНБО поставил рядом с фамилией Залужного подмигивающий смайлик. Судя по всему, таким образом он отреагировал на информацию российского агентства РИА Новости.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило о серьезном ранении Залужного. Военачальник будто бы был серьезно ранен («получил травму головы и осколочные ранения») при ракетном ударе в начале мая по командному пункту у села Посад-Покровское под Херсоном. Ему якобы провели трепанацию черепа.
Upd. (19.35): Сегодня рано утром Генеральный штаб ВСУ рассказал, что Залужный обсудил по телефону с командующим Вооруженными силами США в Европе Кристофером Каволи необходимость укрепления ПВО, «в том числе при помощи истребителей F-16», а также увеличение поставок боеприпасов.
До этого о том, что главнокомандующий ВСУ находился в зоне досягаемости российской артиллерии, заявлял основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Вместе с тем он не делал никаких утверждений относительно судьбы генерала.
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