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Происшествия 26 сентября 2023 11:27

Секретарь СНБО Украины признал, что военные РФ поразили место сбора украинских ракет

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признал, что российские военные поразили украинское предприятие, занимающееся производством ракет, сообщает РИА Новости.

Напомним, в период с 17 по 23 сентября российские военные нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины, причинив значительный ущерб. Кроме того, в воздушных боях истребителями ВКС России, средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены самолеты: Су-24м, Миг-29 и два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

В результате секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признал, что Россия попала в место сборки ракет.

#спецоперация на Украине
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