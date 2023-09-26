Секретарь СНБО Украины признал, что военные РФ поразили место сбора украинских ракет

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признал, что российские военные поразили украинское предприятие, занимающееся производством ракет, сообщает РИА Новости.

Напомним, в период с 17 по 23 сентября российские военные нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины, причинив значительный ущерб. Кроме того, в воздушных боях истребителями ВКС России, средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены самолеты: Су-24м, Миг-29 и два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

В результате секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признал, что Россия попала в место сборки ракет.