Секретарь СНБО Украины: Киеву предлагают «корейский сценарий» урегулирования конфликта

Киевским властям Россия предлагает урегулирование по «корейскому сценарию», утверждает секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Такой вариант предполагает разделение страны и юридическое оформление утраты Киевом контроля над восточноукраинскими территориями.

«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38-я параллель". Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы… Точно знаю, что один из вариантов, которые могут нам предлагать — это "38-я параллель"»,, — приводит слова Данилова РИА Новости.

По его словам, на встречах с европейскими политиками Москва передает «месседжи» о готовности к уступкам, чтобы зафиксировать сегодняшний статус-кво. Он добавил, что официальные лица Южной Кореи в разговоре с ним сожалели о решении своих предшественников, согласившихся на разделение государства демилитаризованной зоной.

С 1950 по 1953 год между КНДР и Южной Кореей велась война, итогом которой стало подписание перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.