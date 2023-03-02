Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о новой стратегии Киева в отношении Крыма

Киев намерен изменить свои действия, направленные на «возвращение» Крыма в рамках новой стратегии, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украина Алексей Данилов. По его словам, приоритеты меняются, так как этого требуют новые условия.

«Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции. Очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и т.д. – требует изменения приоритетов», — написал он на своей странице в Твиттере, не приведя, впрочем, никаких подробностей новой стратегии и планов киевских властей.

В конце февраля Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке наступления ВСУ на Крым. Еще раньше стало известно, что Киев создает штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса. Власти полуострова в ответ пригрозили украинским властям «ударами возмездия». В Кремле подчеркивали, что полуостров защищен достаточно надежно.