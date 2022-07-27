Секретарь СНБО Данилов: У Киева хватит политической воли на удары по территории России

У Киева хватит политической воли нанести удары по территории России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, что речь идет о ликвидации угрожающих украинской территории объектов.

«Если будет необходимо, ни у кого не дрогнет рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы объекты были уничтожены», – цитируют его «Известия».

При этом сегодня глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил украинские власти о том, что их ждут серьезные последствия при использовании поставленных странами НАТО ракетных систем или других дальнобойных орудий для обстрела российской территории. Он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ будут «отодвигать» украинских военных от российских границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.