Секретарь ЦИК Казахстана: в Татарстане выборы проходят в доброжелательных условиях

Выборы в Татарстане проходят в доброжелательной обстановке. Таким наблюдением на форуме избирателей «Мой голос» поделилась секретарь ЦИК Республики Казахстан, представитель миссии наблюдения СНГ, работающих 17, 18, 19 сентября на избирательных участках Татарстана, Сабила Мустафина.

«Мы изучаем, как работают другие страны. Мы создаем условия для реализации гражданами своего конституционного права – выбирать», – рассказала спикер.

Делегация из Казахстана прилетела в РТ вчера, они уже успели посетить несколько избирательных участков, в том числе в Казанском аэропорту.

По словам секретаря ЦИК Казахстана, выборы в республике проходят в доброжелательных условиях.

Также в Казахстане нет практики многодневного голосования, однако гостья из другой страны оценила удобство такого решения.

«Особо хочу отметить, что меры безопасности с учетом пандемии, с которой мы живем два года, соблюдается», – добавила Сабила Мустафина.

Также женщину порадовало то, что наблюдают за ходом выборов чаще всего молодые татарстанцы.