Секрет Радулова, проблемы «Ак Барса», спад СКА и ЦСКА: Плющев – о старте и интригах КХЛ

Владимир Плющев объяснил причины провальных стартов ЦСКА и СКА

Фото: fhr.ru

«С Радуловым надо больше разговаривать. Его безголевая серия – вопрос психологии»

У «Ак Барса» сверхмощное нападение, но ведущие звезды перестали забивать – Радулов и Яшкин «молчат» уже 4 матча. Как считаете, в чем дело?

Дмитрий Яшкин попал в ту компанию, в которой находился в московском «Динамо». И если в прошлом году в СКА он ярко стартовал, то в плей-офф сдулся. Будем надеяться, что в этом плей-офф он себя покажет с лучшей стороны. Но он не выпадает из состава, играет на своих партнеров. Нужно лишь подождать, чтобы он прервал эту безголевую серию. Хотя еще раз говорю – он сделал для команды достаточно много.

Что касается Александра Радулова – здесь вопрос психологии. Он привык быть на виду, привык быть первым, быть лидером. Причем по всем позициям. Сейчас его игра немного расклеилась – он забивает недостаточно много, и это его нервирует. От этого у него еще больше происходят эмоциональные срывы. Я думаю, в «Ак Барсе» есть люди, которые могут ему подсказать и подкорректировать его игру.

«Радулов привык быть на виду, привык быть первым, быть лидером» Фото: ak-bars.ru

Тренерский штаб старается экспериментировать с сочетаниями. Для Радулова ищут других партнеров, но пока дело не движется. Как бы поступили на месте тренера вы?

Не хочу советовать, во главе команды стоит достаточно опытный наставник. Думаю, просто надо с Сашей разговаривать. Потому что его серия – вопрос психологии. Что касается новых сочетаний, то игроки еще не притерлись друг к другу. Но думаю, что у Зинэтулы Билялетдинова найдутся слова, чтобы Радулов поймал ту игру, которую показывал всегда.

Игра первой тройки и Радулова расстроилась после ухода Дмитрия Воронкова.

Воронков был мощным игроком в составе «Ак Барса». Он был одним из лидеров. И потеря такого игрока, конечно, сказывается. У нас, говорят, незаменимых нет. Но Дмитрий тот человек, который делал свое дело, – сложно найти ему подобную замену сразу. Наверное, поэтому где-то не клеится и у Саши [Радулова]. Тренеры разберутся.

«Ак Барс» очень много пропускает и опровергает миф, что команда Билялетдинова играет в «откат». В команде много нападающих – их некуда ставить. Зато не хватает качественных защитников. Вы находите здесь логику?

Когда команда комплектовалась, наверное, были какие-то планы на перспективу. И планы, которые строились на конкретные составы и на длительный сезон. Поэтому обсуждать, что где-то недосмотрели, прозевали, не стану.

Насколько знаю, сейчас травмированы вратари и защитники. Тот же Вячеслав Войнов еще не играет. А то, что не хватает мощной пары защитников, – возможно, это действительно так. Наверняка в клубе не хотят брать лишь бы кого-то. Хотят взять того, кто будет приносить пользу команде и прямо сейчас.

«Воронков найдет себя в НХЛ – у него североамериканский стиль. Он мощный человек, а там таких любят» Фото: ak-bars.ru

Есть мнение, что в «Ак Барсе» держат место под возможное возвращение Воронкова.

Домыслы и чьи-то рассуждения не пришьешь к реальности. Вполне возможно. Но я думаю, что Воронков найдет себя – у него североамериканский стиль. Он мощный человек, а там таких любят. По крайней мере, свою работу на пятачке он будет делать. Не думаю, что в Казани ждут быстрого возвращения Воронкова. У него должно пойти в НХЛ.

«Магнитка» – не тренерская команда. И там не все так гладко, как кажется»

Поговорим о конкурентах «Ак Барса» на Востоке. «Металлург» в предсезонке не впечатлял – часто проигрывали и пропускали. В сезоне преобразились. Теперь это тренерская команда Андрея Разина?

Насколько видно по прессе и откликам болельщиков, в «Металлурге» не все так гладко, как кажется. Но да, команда лидирует. В «Магнитке» много хороших мастеров высокого класса, которые показывают тот хоккей, который и должны.

Но здесь больше зависит не от «Металлурга», а от соперников. Потому что многие команды, на которых рассчитывали на Востоке, выглядят достаточно неубедительно. Лихорадит и «Авангард», и «Салават», и «Автомобилист». Здесь больше соперники проигрывают, чем «Магнитка» выигрывает.

Считаете, что время расставит все на свои места?

Все впереди. Надо делать выводы и уметь корректировать свою игру – это работа тренеров. Потому что нельзя надевать корону и не видеть никого в упор. В команде собраны серьезные и взрослые игроки, которые могут не воспринимать все так, как это воспринималось в Череповце.

У «Магнитки» великолепные болельщики и высшее руководство. Но то, что там могут быть проблемы, я не исключаю.

Так это не тренерская команда?

Нет, это не тренерская команда. Это команда, которая всегда имела свое лицо, свой характер. «Магнитка» являлась одной из тех играющих команд, на которую было всегда интересно смотреть. Но насколько понимаю, сейчас им проповедуют другой стиль. Не знаю, насколько этот стиль они воспримут и насколько это будет положительно в перспективе для команды и болельщиков.

«У «Магнитки» великолепные болельщики и высшее руководство. Но то, что там могут быть проблемы, я не исключаю» Фото: metallurg.ru

«Салават Юлаев» лишь на восьмом месте. Это их потолок в нынешнем виде – с этим тренером и составом?

Я уже отмечал, что успехи «Магнитки», которая лидирует на Востоке, больше зависят от неуверенной игры соперников. Конечно, от «Салавата» не ожидали восьмого места. Все-таки рассчитывали, что Уфа после прошлого сезона сделает определенные коррективы. Но, видимо, подкорректировали не все. Но нюансов я не знаю. Там найдутся люди, которые должны разобраться в этих перипетиях. Может быть (смеется).

«ЦСКА провел точечную селекцию, но предсезонка подкачала. Еще есть возможность добрать»

Вы ожидали такого провального старта сезона от ЦСКА и СКА?

Если честно, от двух армейских команд такого начала не ожидал. Хотя предпосылки для этого были реальные. Одни очень поздно вышли на предсезонный сбор и, видимо, попытались повторить прошлый сезон. Ну а вторые кардинально изменили состав, что говорило о том, что притирка состава будет достаточно долгой и болезненной. Поэтому здесь все логически просчитывается.

А как объясните успех «Лады» и «Сочи»?

То, что так лихо стрельнули «Лада» и «Сочи», – это не совсем просчитывалось. Потому что «Сочи» на протяжении многих лет не может поймать свою игру. Все было связано с бывшими тренерскими кадрами, наверняка не соответствовавшими [задачам]. Ну, вот Кокорев (Александр, – прим. «ТИ-Спорт») нашел ту ниточку, которая ведет команду. Она играет не так стабильно, но интересно. И то, что «Сочи» так по-боевому зарабатывает очки, – это, конечно, заслуга тренеров. Они сумели внушить игрокам, что могут играть и показывать неплохой результат.

«Лада» компоновалась тоже «с листа». Но все-таки игроками, которые имели достаточно хороший опыт. По-моему, там человек 12 или 14 из СКА, которые далеко не лавочку шлифовали. Результат объясним, но все равно в дальнейшем будут игры, которые будут потихоньку расставлять все по своим местам.

«Лада» компоновалась тоже «с листа». Но все-таки игроками, которые имели достаточно хороший опыт. По-моему, там человек 12 или 14 из СКА, которые далеко не лавочку шлифовали» Фото: hclada.ru

Вы отметили, что «Лада» собрана из тех, кто не пригодился своим командам, в основном СКА. Не считаете, что успех как раз связан с тем, что им есть что доказывать?

Это психология, она у каждого игрока существует. В свое время ХК МВД заняли второе место, а команда формировалась из четвертых-пятых звеньев других клубов. Даже пятых-шестых. Поэтому да, ребятам есть, что доказывать, и есть кому, видимо, доказывать. Но я еще раз повторюсь, что пришли не мальчики, а готовые игроки, со своим видением игры. А самое главное, что многие из них уже играли в связках до этого. Так что их успех, в общем-то, ожидаем.

Вы ранее отмечали, что лучшая трансферная кампания была у ЦСКА, потому что они сохранили весь состав. Не считаете, что проблема как раз в том, что команда застоялась? И для дополнительной мотивации нужна свежая кровь?

Я так не считаю. Уверен, что дело в слишком позднем выходе команды на предсезонную подготовку и самоуверенной позиции, что игроки могут набрать ту форму, которую они показывали по окончании сезона. Уговаривали себя тем, что очень поздно закончили турнир и этим обоснован [поздний выход]. Я думаю, что это было необоснованно. Надо было подкорректировать предсезонную подготовку, и было бы все нормально.

Потому что игроки сами говорят, что им не хватает тех предсезонных дней, которые они не доработали. Это и по игре даже видно. И если команда даже более-менее нормально начинает, то очень быстро сдувается, потому что не хватает «функционалки».

Что касается сохранения команды, то я считаю, это было правильное решение. Потому что в составе имеются и молодые игроки, и достаточно опытные. Они провели точечную селекцию. Но, думаю, предсезонка подкачала. По сезону есть возможность добрать. Думаю, болельщики потерпят.