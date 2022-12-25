«Секрет ее молодости», или Как прожить 337 лет несчастливой жизни

В 2022 году исполнилось 100 лет этой знаменитой комедийной пьесе Чапека. Корреспондент «Татар-информа» побывал на премьере, и постановка вызвала восхитительные впечатления благодаря костюмам, игре некоторых актеров и глубине философского замысла – а так ли необходимо людям бессмертие?

«Трагедия жизни женщины, которая живет 337 лет, а выглядит на 30»

Сто лет тянется судебный процесс «Грегора против Пруса» о наследстве барона Йозефа. Стороны никак не могут договориться, пока в дело не вмешивается таинственная незнакомка — оперная звезда Эмилия Марти. Именно с ее появлением сюжетная линия выстраивается как детективное расследование тайны. Она богата, знаменита, всегда окружена поклонниками, а голос певицы — само совершенство. Эмилия выглядит на 30, но на самом деле ей уже больше 300 лет. В чем секрет Эмилии? Как ей удалось сохранить молодость и прожить так долго? Какие тайны она скрывает?

Главная героиня Эмилия Марти (Елена Ряшина) в начале пьесы произносит такие слова: «Все только и делают, что умирают». Кажется, что героиня пытается оправдать стремление людей к бессмертию и долголетию, но комично ли это? Как представляет нам пьесу автор? Удается прочувствовать одну лишь трагедию, страх и одиночество.

Фото: предоставлено театром им. В. Качалова

Трагедия жизни женщины, которая живет 337 лет, а выглядит на 30. Казалось бы, мечта любой девушки – выглядеть моложе своих лет, но счастлива ли она при этом? Вопрос остается открытым, так как в конце пьесы героиня произносит такой монолог: «Любовь, может быть, и существует, но – только в вас самих. Если ее нет в ваших сердцах, ее нет вообще... Нигде в мире... Но невозможно любить триста лет. Невозможно надеяться, творить или просто глазеть вокруг триста лет подряд. Этого никто не выдержит. Опостылеет быть хорошим и быть дурным. Опостылеет небо и земля. И тогда ты начнешь понимать, что, собственно, нет ничего. Ровно ничего. Ни греха, ни страданий, ни привязанностей, вообще ничего. Существует только то, что сейчас кому-то дорого».

А вот о чем сделал спектакль режиссер Илья Славутский: «Самое главное и ценное в жизни – это искусство и творчество, которым мы занимаемся. Только оно имеет цену в наше циничное и переполненное лжи время, только искусство правда. Для меня самым важным аспектом было то, что у главной героини – Эмилии Марти есть призвание, которым она гордится: она певица, она трудится и совершенствуется. Мы делали спектакль о себе, о театре, о том, что мы несем свет, радость и добро».

Фото: предоставлено театром им. В. Качалова

А какая любовь может длиться триста лет?

В эпилоге пьесы на суд читателя автор и режиссер представляют жаркий спор по вопросу о том, кто заслуживает жить вечно. Герои рассуждают над многими вещами и приходят к выводу, что вечная жизнь слишком скучна и омерзительна. Именно в этот момент характеры героев, а именно актеров, раскрываются полностью.

Оперная звезда Эмилия Марти – Елена Ряшина. Она же – испанская цыганка Эсмеральда, Эллен Мак-Грегор, Элина Макропулос, прабабушка Грегора. Это женщина, которая кем только не побывала за свои 337 лет. В нынешнем образе и обстоятельствах для других героев она оперная певица, а ранее она же – уличная певица и танцовщица. Она талантлива, эксцентрична, уверена в себе, властна и, кажется, не хочет ничего менять в своей жизни, при том, что уже пресытилась всеми своими «прожитыми жизнями». Елена Ряшина демонстрирует свою тонкую и выразительную игру, а именно жесты, которые подчеркивают характер ее героини.

Фото: предоставлено театром им. В. Качалова

Ровно противоположное мнение хочется высказать об игре актера Павла Морозова, который исполняет роль Альберта Макгрегора. Мы помним его в роли Хлестакова из спектакля «Ревизор» (так же постановка театра Качалова, режиссер А. Славутский) – спектакли меняются, а актер нет. В какой-то момент мы обнаружили, что актер продолжает играть в «Ревизоре», а не в новой постановке чешского автора. Актер выглядел чересчур театрально, переигрывал (к слову, этим грешат актеры татарских театров) и чрезмерно неуместно кривлялся. А как мы знаем, хорошего актера выдают не кривлянья и переигрывания, а умение максимально перестраиваться под нового героя, даже не жестами, а просто взглядом…

Фото: предоставлено театром им. В. Качалова

Раскрывшимся в процессе спектакля героем выступил архивариус Витек – Марат Голубев. Поначалу он предстает перед зрителями второстепенным персонажем – всего лишь помощник адвоката. Затем архивариус становится чуть ли не главным персонажем в детективной истории, преображаясь внешне и будто внутренне. Марат Голубев с присущей ему непосредственностью и простотой заставляет зрителя поверить в искренность сказанных им слов. Особенно это выражается в сцене, где Витек с его обширными познаниями истории не может увлечь Эмилию, и зритель, несомненно, сочувствует ему.

Фото: предоставлено театром им. В. Качалова

Хорошо подошел под роль графа Гаук-Шендорфа Илья Скрябин. Как искусно он играл престарелого богатого человека, который живет беззаботной жизнью! Шестьдесят лет назад он был поклонником Эсмеральды (Эмилии Марти), а теперь, снова увидев ее седовласым франтом, вновь ощутил себя молодым человеком, который, сидя в кресле, поет ей песни и готов уехать с ней в Испанию. Он жестами и трясущимися руками выражает оперной диве свое восхищение и, если она откажется ехать с ним, он не расстроится.

Фото: предоставлено театром им. В. Качалова

«Говорящие костюмы»

На этот раз за костюмы отвечала Елена Четверткова из Москвы. Она также работала над костюмами в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Золотой слон», «Роковые яйца» и других. Илья Славутский отметил, что сейчас идет работа над новым спектаклем «Чудо святого Антония» по пьесе Мориса Метерлинка на Малой сцене также с Еленой Четвертковой.

Впервые главная героиня Эмилия Марти появляется в спектакле в атласном платье вишневого цвета со стоячим воротником, такого же цвета шляпе-цилиндре, красно-бордовых туфлях и с тростью. Красный – это всегда немного про провокацию и смелость, собственно такими качествами и обладает главная героиня. Все-таки она впервые на себе испытала секретное средство (эликсир жизни), разработанное ее отцом для императора Рудольфа II. Буквально в каждой детали мы видим символ того, о чем идет речь в спектакле. Героиня, как бы обладая белым цветом кожи, работает на контрасте со своим красным нарядом, а свет красного и других цветов используют, чтобы улучшить качество кожи и в том числе подчеркнуть молодость.

Альберт Макгрегор одет в коричневый строгий костюм, но с расстегнутой пуговицей пиджака, при том в жаккардовом жилете и бежево-коричневых туфлях. Коричневый и его оттенки предпочитают люди, которые любят порядок и стабильность, но этот герой выступает перед нами корыстолюбивым, готовым на все ради богатства. Весь его коричневый «тотал лук» кричит именно о его хитрости.

Например, архивариус Витек в начале спектакля предстает перед зрителями в сером пиджаке и брюках, в того же цвета шапочке и в синей рубашке. Обычно серый – это цвет отчаяния и отрешенности. Считается, что люди, предпочитающие серые оттенки в гардеробе, не хотят привлекать к себе внимание, но герой этой пьесы как раз выступает ключевым звеном в решении некоторых «адвокатских» вопросов в этой детективной истории. Именно это мы можем видеть во втором акте, когда герой сменяет свою серость на костюм в сине-желтую клетку в стиле Burberry, бабочку и шляпу-цилиндр. Клетка часто ассоциируется с аристократизмом, он выглядит в духе английского классицизма. Это уже говорит о решительном характере героя и его заинтересованности в обстоятельствах дела.

Костюм богатого графа Гаук-Шендорфа (бывшего поклонника Эмилии Марти) очень точно передает его характер. На нем лиловый и замшевый костюм, шляпа-цилиндр и жаккардовый жилет также лилового цвета, рубашка с кружевными рукавами, воротник-жабо и ярко-коричневые ботинки с рисунком впереди. Костюм подчеркивает его социальный статус и говорит о том, что он франт аристократического происхождения. Он женат уже восьмой раз, но готов на все ради певицы и танцовщицы, которую увидел впервые 60 лет назад, и, увидев ее снова, чувствует себя 20-летним юношей, несмотря на то, что он в инвалидной коляске.

Регина Яфарова