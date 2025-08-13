Секрет «Дома полимеров»: в Нижнекамске показали, как превратить уроки химии в приключение

Экскурсия по экспозиции «СИБУР. Дом полимеров» и обсуждение самых передовых и эффективных методов обучения детей - учителя химии со всего Татарстана собрались на республиканском форуме в Нижнекамске. Что впечатлило преподавателей и на чем сделали акцент организаторы – в материале «Татар-информа».





«Этого однозначно не хватает в школе»

Преподаватели химии со всего Татарстана накануне собрались на республиканском форуме «Химическое образование в условиях современной образовательной реальности: стратегии, приоритеты и задачи» в Нижнекамске. Здесь им провели экскурсию по образовательно-просветительскому пространству «СИБУР. Дом полимеров».

Организаторы постарались сделать акцент на простоте и эффективности подачи информации, и, судя по реакции преподавателей, им это удалось в полной мере. Так, к примеру, учитель химии из Ютазинского района Регина Камалова отметила именно легкость в подаче материала.

«Всё очень ярко. Рассказывают так, что хочется слушать и слушать. При этом говорят о том, что интересно взрослым, но так, что поймет и ребенок», – поделилась она.

По словам Камаловой, подобные экскурсии позволяют окунуться в атмосферу предприятия и ощутить себя одним из работников производства.

«Оказывается, тему полимеров можно преподнести таким интерактивным образом, что всем это будет интересно. Если бы мои ученики тут побывали, они узнали бы очень много нового и заинтересовались бы химией как наукой», – заметила ее коллега Роза Юнусова, также приехавшая из Ютазинского района.

А учитель химии лицея №35 Нижнекамска Ирина Хомякова заявила, что здесь дают ту информацию, которой не хватает в школах при подготовке к ЕГЭ. «На выставке «СИБУР. Дом полимеров» много полезной информации о химическом производстве, этого однозначно не хватает в школе, мы не успеваем в рамках учебной программы эти знания давать ученикам, а на ЕГЭ они нужны», – рассказала Хомякова.

«Возможность прикоснуться к производству»

А известного блогера и популяризатора науки Дмитрия Побединского больше всего привлекли интерактивные элементы экспозиции. После экскурсии по выставке он заявил, что в интерактивных отраслевых экспозициях, таких как «СИБУР. Дом полимеров», заключен большой потенциал по привлечению новых людей в профессию.

«Мне понравилось то, что есть интерактивные элементы, то, что можно что-то покрутить, повертеть», – сказал Побединский.

По его словам, такой формат интересен в первую очередь детям – тем, кто будет формировать будущее нашей страны. «И с этой точки зрения всё очень ярко и, самое главное, просто. Данная экспозиция – это возможность прикоснуться к производству, почувствовать, что из себя представляют полимеры», – заявил блогер.

В целом, негласным девизом выставки и всего форума, можно назвать «простоту и эффективность», ведь всем участникам легко и доступно объяснили и показали сложные для восприятия вещи.

У 70% детей пробуждается интерес к химии после Дома полимеров

«Сейчас идет подготовка к новому учебному году. Сейчас по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова, новый учебный год начнется с физико-химического прорыва. Каждый человек в Татарстане понимает, что без учителя ни одно направление в обществе не может быть продвинуто и не найдет поддержки в обществе. А уважение к химии – критической промышленности, развивается со школьной скамьи, а теперь можно сказать что и с детского сада», – такими словами поприветствовал преподавателей министр науки и образования РТ Ильсур Хадиуллин на пленарной сессии.

Его слова подтверждала выставка, расположенная перед входом в зал. Малыши из детского сада и начальной школы показывали гостям несложные химические опыты и объясняли как протекает тот или иной процесс.

К слову, директор по организационному развитию «Нижнекамскнефтехима» Елена Журавлева в своем выступлении подчеркнула, что в Нижнекамске создается образовательный кластер, задача которого – повышать интерес детей к химии через интерактивные инструменты и новые знания. В контур этого кластера входят детские сады, школы и детский эколого-биологический центр.

Журавлева отметила, что большая часть посетителей выставки «СИБУР. Дом полимеров» – дети. А всего эту выставку посетили уже более 12 тыс. гостей. «Как минимум у 70% из них пробудился интерес к химии, и теперь они хотят больше знать об этой науке», – подчеркнула Елена Журавлева, выступая перед учителями химии Татарстана.

«Для нас химия – это не только формулы, это достижения, это профессия будущего, это устойчивое развитие нашей страны. И здесь мы вместе с вами будем фокусироваться на том, чтобы прививать интерес детей к последующему развитию нашей отрасли», – заверила Журавлева.

«Будущее отрасли зависит от вас, учителей химии, – отметила она. – Вы стоите у истоков, благодаря вам дети проявляют интерес к химии, и мы видим, как этот интерес растет. Уже 3 млн детей выбирают технические и естественно-научные кружки, на 9% выросло число детей, которые выбирают химию в качестве экзамена на ЕГЭ, и наша задача – поддерживать этот интерес», – заключила она.

Видео, картинки, графика

И все же, основной темой пленарной сессии стали методы и подходы в образовании детей, которые актуальны в нынешнее время. И по словам экспертов, за последние годы акценты сместились в сторону визуализации информации.

К примеру, Побединский рассказал, что самым вовлекающим для детей является видеоформат. По опыту блогера, таким способом школьникам можно объяснить практически любую тему, вплоть до теории относительности и квантовой механики. Однако такой формат должен сопровождаться понятным языком и яркими иллюстрациями.

Главный редактор журнала «Химия и жизнь» Любовь Стрельникова также поделилась несколькими лайфхаками для преподавателей и тоже с визуальной составляющей. Как пример она привела различные викторины с картинками и графиками, которые не только будут интересны из-за соревновательного элемента, но и будут запоминаться в разы лучше, чем классическое изучение информации.

И один из ярких химических трендов отрасли — стремление к экологичности. Стрельникова поинтересовалась: «Как думаете, у какого из четырёх предметов углеродный след меньше?» Она предоставила аудитории возможность выбирать из пластиковых бутылок, алюминиевых банок, бумажных пакетов или полиэтиленовых пакетов. Выяснилось, что углеродный след бумаги выше, чем у пластика (40-80 грамм СО2 у бумаги против 33 грамм). Полимерные производства требуют меньше ресурсов. Например, для одного пластикового пакета в сравнении с бумажным потребуется в 17 раз меньше воды, в 1,5 раза меньше ископаемого топлива и в 3,4 раза меньше энергии.

«Дай бог каждому городу таких партнеров»

В приветственном слове руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев заявил, что еще пять лет назад у Нижнекамска не было возможности принять форум такого масштаба. «Нижнекамскнефтехим» за это время сильно изменился, на предприятии проведен капитальный ремонт, появился новый объект по подготовке квалифицированных кадров — СИБУРИНТЕХ — это высший уровень, - оценил Беляев. - Замечательно, что у нас есть такие условия для молодежи, для студентов, для переподготовки действующих сотрудников предприятий».

Глава исполкома заметил, что новые возможности Нижнекамск получил благодаря синергии с крупными нефтехимическими предприятиями. «СИБУР очень много вкладывает в непрерывное образование, начиная с детского сада, лицея, средне-специальных и высших учебных заведений в лице НХТИ, у которого есть все возможности для подготовки самых высококвалифицированных специалистов», - добавил он.

Беляев подчеркнул, что Нижнекамску очень повезло с соорганизатором форума, компанией СИБУР. «Дай бог каждому городу таких партнеров. Огромное количество социальных объектов реализуется при поддержке СИБУРа, и впереди у нас очень много планов», - пообещал он.

«СИБУР — пример другим компаниям в части поддержки образования», - согласился директор колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н. В. Лемаева Айдар Фаретдинов. Он рассказал, что компания выделяет колледжу гранты и субсидирует зарплаты преподавателям. «Мы можем проводить стажировку педагогов на лучших предприятиях СИБУРа, а наши студенты уже на 3 курсе являются работниками СИБУРа, и получают реальную зарплату», - добавил он.

Фаретдинов отметил также благоприятное влияние СИБУРа на производственный комплекс Нижнекамска. «В 2021 году компания пришла, и не сломала то, что делали [до этого на «Нижнекамскнефтехиме»]. Они взяли все лучшее, и сохранили что было до них. Добавили свое, насытили ресурсами», - заключил он.

