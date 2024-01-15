Секрет Большунова и супер-база: чем запомнится этап Кубка России по лыжам в Казани

В любви к лыжно-биатлонному комплексу в Мирном признавались все

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Будущая Мекка» лыжников

Главным открытием пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам стало само место проведения гонок. В любви к лыжно-биатлонному комплексу в Мирном признавались все. От лидеров сборной и простых лыжников до тренеров и главы Федерации лыжных гонок страны (ФЛГР). К слову, Елена Вяльбе настолько высоко оценила казанскую базу, что назвала ее «новой Меккой» российских лыж. Она заявила, что лыжно-биатлонный центр в Казани может стать частым местом соревнований и тренировок лыжников сборной.

«Этот новый лыжно‑биатлонный центр в Мирном станет одной из «мекк», где мы будем не только соревноваться, но и тренироваться. Очень хорошая организация. Хорошая, широкая трасса. Люди могут втроем рядом идти, поговорить», – сказала в прямом эфире «Матч ТВ» глава ФЛГР.

Елена Вяльбе настолько высоко оценила казанскую базу, что назвала ее «новой Меккой» российских лыж Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Понять такое теплое отношение российских лыжников к казанской базе можно. Большинство отечественных турниров по лыжным гонкам проводятся в местах, так сказать, отдаленных от цивилизации. В частности, в нынешнем сезоне до Казани этапы Кубка России проводились в Кирово-Чепецке, Кировске и Вершине Теи. В Татарстане же максимально практично подошли к месту строительства комплекса. База находится всего в 20 минутах езды от ближайшей станции метро, что, безусловно, подкупает участников соревнований.

Не зря Вяльбе по итогам четырехдневного пребывания в Казани пришла к выводу о возможности проведения здесь чемпионата России. Турнир во много раз крупнее, чем нынешний этап Кубка страны, поэтому такое заявление пришлось по душе татарстанским руководителям в сфере лыжного спорта. Правда, для получения статусного соревнования придется доделать обещанную несколько лет назад гостиницу. Мест для проживания спортсменов и тренеров в Мирном катастрофически не хватает.

Лыжно-биатлонный центр в Казани может стать частым местом соревнований и тренировок лыжников сборной Фото: minsport.tatarstan.ru

Гегемон Большунов

В мужской части соревнований на казанском этапе обошлось без сенсаций. Безоговорочный лидер сезона Александр Большунов выиграл все три гонки, доведя беспроигрышную серию до 15 побед подряд в сезоне. Король российских лыж находится в великолепной форме, что еще раз доказал на практике.

Для еще большей наглядности громадного преимущества олимпийского чемпиона над остальными лыжниками стоит лишь посмотреть отрывы в Мирном. В коньковой «разделке» отставание второго места составило почти 47 секунд. В спринте, где обычно все решается на финишной ленточке, Большунов приехал в гордом одиночестве. А в скиатлоне он фактически победил еще за 2 км до финиша, легко убежав от конкурентов на одном из подъемов.

Сейчас у мужчин на Кубке России остается, по сути, лишь одна интрига – сможет ли Большунов выиграть все оставшиеся гонки? За весь сезон так пока и не нашлось соперника, который смог бы бросить вызов лидеру. После скиатлона отец Александра раскрыл главный секрет такого превосходства своего сына над остальными:

Безоговорочный лидер сезона Александр Большунов выиграл все три гонки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Тут секрет один – постоянная борьба с самим собой. Это и является залогом успеха: когда ты борешься сам с собой и ставишь перед собой цель и идешь к ней. Не ставишь перед собой задачи, ориентируясь и равняясь на кого-то. Когда кого-то ставишь себе в пример, то это потолок. А так ты совершенствуешься каждый день, совершенствуешь самого себя. Надо доказывать себе, а не кому-то», – признался Александр Большунов-старший.

Даже немного жаль, что из-за международной ситуации и введенных против России санкций мы не можем увидеть противостояние Большунова с норвежцами. Кажется, именно мировые мужские лыжи больше всех пострадали от отстранения россиян.

Ответ Степановой Вяльбе и возвращение Сориной

У женщин было куда интереснее, чем у мужчин. Во-первых, Вероника Степанова ответила делом на критику Вяльбе. Глава ФЛГР недавно отметилась едким комментарием в адрес лидера женской сборной, заявив, что та катается вполсилы. Олимпийская чемпионка ударно провела коньковую «разделку» и буквально смела своих соперниц, привезя им 39 секунд и более. Представить более красноречивую «ответку» лыжному боссу просто невозможно.

Вероника Степанова ударно провела коньковую «разделку» и буквально смела своих соперниц, привезя им 39 секунд и более Фото: minsport.tatarstan.ru

Но, к сожалению, выступить в двух других гонках Вероника не смогла. Из-за поднявшейся температуры она вначале снялась с квалификации спринта, а потом не вышла на старт скиатлона. При этом Степанова продолжила активничать в соцсетях, выкладывая фотографии из Казани.

Во-вторых, в женской части этапа соревнования выдались куда более захватывающими. В спринтерской гонке победу одержала еще одна олимпийская чемпионка Анастасия Фалеева. Казалось, что ей может помешать Анастасия Кириллова, но та упала на финишном створе и лишилась всех шансов. В скиатлоне всё решилось на фотофинише. Призерка Олимпийских игр Анастасия Кулешова лишь на доли секунды проиграла Елизавете Пантриной, которая после финиша долго не могла поверить в свой успех.

В спринтерской гонке победу одержала олимпийская чемпионка Анастасия Фалеева Фото: minsport.tatarstan.ru

А ведь не менее важным событием стало возвращение в большой спорт Татьяны Сориной. Пятикратная чемпионка страны и победительница Олимпиады в Пекине впервые в сезоне появилась на гоночной трассе. Она долго восстанавливалась от травмы ноги, встав на лыжи лишь в январе этого года. Сорина в итоге заняла восьмое место в индивидуальной гонке, квалифицировалась в четвертьфинал спринта, но снялась с него. Еще лыжница отметилась приятным высказыванием в адрес комплекса в Мирном.

«Лично мне хотелось бы, чтобы почаще переносили соревнования в Казань, потому что мне в Татарстане очень понравилось», – поделилась впечатлениями в прямом эфире «Матч ТВ» Сорина.

Сборная Татарстана ударно провела второй соревновательный день Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как выступили татарстанские спортсмены?

Отдельно стоит отметить выступление татарстанских лыжников. Сборная Татарстана ударно провела второй соревновательный день, завоевав в спринтерской гонке три медали. Серебро и бронзу на короткой дистанции принесли Сергей Ардашев и Иван Горбунов, а у женщин на вторую ступень пьедестала почета поднялась Ольга Сергеева. В индивидуальной гонке и скиатлоне татарстанцы также попали в топ-10, не слишком отстав от медальных мест.

Не удивительно, что работой сборной на казанском этапе остался доволен президент Федерации лыжных гонок Республики Татарстан Ильшат Фардиев. Он сравнил медали Мирного с олимпийскими.

Ильшат Фардиев остался доволен работой сборной Татарстана на казанском этапе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Мы восхищены болельщиками, радостно, что наши лыжники добавили, все просто прекрасно. Спасибо всем лыжникам, лидерам сборной. Такая борьба, столько эмоций!

Три медали для сборной Татарстана — это успех?

Да еще какой! Мы очень рады. Это как Олимпийские игры практически, – оценил выступление татарстанцев Фардиев.

Впрочем, лидер мужской сборной Татарстана Ардашев наверняка остался немного расстроенным. По итогам этапа в Казани он лишился второй строчки в общем зачете Кубка России. Шедший до этого третьим Савелий Коростелев обошел татарстанца, благодаря более успешному выступлению в «разделке» и скиатлоне. Теперь отрыв между Ардашевым и вторым местом составляет 22 очка.

Фото на анонсе: minsport.tatarstan.ru