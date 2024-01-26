Сэкономили 4,5 млрд рублей в бюджете: Госкомитет РТ по закупкам подвел итоги за 2023 год

Об антикризисных мерах, нехватке кадров в системе госзакупок и создании регионального реестра поставщиков некачественной продукции шла речь сегодня на итоговой коллегии Госкомитета РТ по закупкам в Казани.

«Система госзакупок сегодня является одним из очагов влияния государства на экономику. С помощью нее осуществляется эффективное расходование бюджетных средств и конкуренция», – сообщил председатель Госкомитета РТ по закупкам Руслан Сабиров.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Он назвал значимые нововведения 2023 года. В частности, с 1 октября прошлого года формирование извещений о закупках и подача заявок на участие в них осуществляется только в структурированном виде. С этого же срока появилась возможность подписывать контракт в цифровом формате, но с 1 апреля 2024 года это станет обязанностью.

«На 2024 год в сфере госзакупок продлены антикризисные меры. Это право заказчика не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств, возможность изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2025 года, возможность изменения существенных условий контракта, заключенных с единственным поставщиком и другие», – отметил Сабиров.

Основные показатели закупок республики за 2023 год выглядят следующим образом: всего было опубликовано 34,3 тыс. извещений, общая сумма объявленных закупок составила 245,7 млрд рублей, а экономия бюджетных средств оценивается в 4,5 млрд рублей.

Руслан Сабиров также сообщил, что комитетом проводится работа по выработке эффективного механизма обеспечения поставки качественной пищевой продукции. Для этого был создан региональный реестр лиц, осуществивших поставку некачественных товаров на территории республики, который представлен на портале госзакупок. Спикер предложил в 2024 году продолжить работу в данном направлении и внедрить централизованную экспертизу товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Генеральный директор АО «Центр развития закупок РТ» Наиля Володина в своем выступлении заострила внимание на нехватке квалифицированных специалистов в сфере госзаказа.

«Проблема дефицита квалифицированных кадров является чрезвычайно острой для современной экономики. Рынок труда полон заявок от соискателей и работодателей», – сказала она.

По данным одной из площадок по подбору персонала, в республике на сегодня в данной сфере опубликовано 174 вакансии и всего 82 резюме.

Итоги заседания подвел первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Он отметил, что система госзакупок является одним из инструментов, направленных на снижение расходов бюджета, повышение качества продукции и добросовестную конкуренцию.

«Госкомитет не только осуществляет централизованные закупки, но и реализует государственную политику в сфере закупок в целом», – подчеркнул Нигматуллин.

Чтобы не было нарушений, по его словам, нужна ежедневная методологическая поддержка участников данной сферы. А снижению коррупционных проявлений способствует мониторинг закупок и работа контролирующих органов – Счетной палаты, Минфина РТ.