Секачев представил Минниханову первый этап мастер-плана туристской территории «Лаишево»

Результаты разработки первого этапа мастер-плана туристской территории «Лаишево» презентовал Раису РТ Рустаму Мнниханову первый заместитель генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денис Секачев. Встреча прошла сегодня в Доме Правительства РТ.

При участии корпорации в Лаишевском районе на площади 73 га планируется построить объекты для всесезонного размещения туристов, напоминает пресс-служба Раиса РТ. В том числе здесь появятся гостиницы, СПА-центры, рестораны, глэмпинги и инфраструктура для пляжного отдыха.

Особенностью проекта станет создание яхтенной марины и береговой сервисной инфраструктуры.