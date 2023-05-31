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Секачев представил Минниханову первый этап мастер-плана туристской территории «Лаишево»
Результаты разработки первого этапа мастер-плана туристской территории «Лаишево» презентовал Раису РТ Рустаму Мнниханову первый заместитель генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денис Секачев. Встреча прошла сегодня в Доме Правительства РТ.
При участии корпорации в Лаишевском районе на площади 73 га планируется построить объекты для всесезонного размещения туристов, напоминает пресс-служба Раиса РТ. В том числе здесь появятся гостиницы, СПА-центры, рестораны, глэмпинги и инфраструктура для пляжного отдыха.
Особенностью проекта станет создание яхтенной марины и береговой сервисной инфраструктуры.
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