Шейх Королевства Бахрейн поздравил Минниханова с Днем Республики

Шейх Королевства Бахрейн Хамад Бен Иса Аль Халифа поздравил Раиса РТ Рустама Минниханова с Днем Республики Татарстан. Его поздравление передало посольство Королевства в РФ.

«Посольство Королевства в Российской Федерации свидетельствует Вам свое глубокое уважение и от Превосходительства Шейха Хамада Бен Иса Аль Халифа позвольте передать Вам его самые сердечные поздравления по случаю Дня Республики Татарстан»,- говорится в сообщении, которое пристала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В посольстве добавили, что шейх также пожелал Минниханову здоровья, счастья и процветания народам, проживающим в Татарстане.