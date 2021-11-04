Сейв вратаря «Ак Барса» вошел в топ-10 недели КХЛ

Сейв голкипера казанского «Ак Барса» Тимура Билялова в матче против «Металлурга» (1:3) вошел в топ-10 лучших сейвов девятой игровой недели в КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Казанский голкипер 28 октября в матче в Магнитогорске прервал выход один на один канадского форварда «Магнитки» Джоша Карри. Несмотря на это, матч выиграли уральцы (3:1), как и две предыдущих встречи с казанцами в нынешнем сезоне.

В недельном рейтинге сейв Билялова занял седьмое место, а первое досталось голкиперу «Магнитки» Алексею Маклюкову в выездной игре со СКА в Санкт-Петербурге. Ее магнитогорцы выиграли по буллитам (3:2) именно благодаря этому игроку.