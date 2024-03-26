Сейв Баширова и Козлова: почему Хабиров не тронул боссов «Салавата Юлаева» после провала

Ринат Баширов и Виктор Козлов лишь частично признали вину за провал, но все же сохранили свои посты

Фото: hcsalavat.ru

Козлов и Баширов остаются

Вполне ожидаемо для уфимского хоккейного сообщества итоговая пресс-конференция началась на довольно резких тонах. Чтобы выплеснуть эмоции, пришлось ждать больше двух недель с момента вылета команды. Вопросов у хоккейной Уфы к руководству и тренерскому штабу «Салавата Юлаева» накопилось достаточно.

Один из местных журналистов сразу же задал вопросы, которые накопились у болельщиков, выступив в роли «гласа народа». Посыл представителя СМИ был понятен: хотим перемен, кадровых перестановок, и вообще – что делает в клубе Василий Чижов? Для внешнего наблюдателя обязанности номинального спортивного директора по-прежнему клуба остаются загадкой.

Генеральный директор «Салавата» Ринат Баширов ответил так же резко, попросив «не устраивать балаган», и добавил, что на пресс-конференциях «Торпедо» и «Ак Барса», которые прошли на днях, атмосфера была куда более пристойной и журналисты за рамки не выходили. Очевидно, что функционер готовился к ответам на острые вопросы, но такой прямоты не ожидал и завелся.

Вы говорите о своем личном мнении. Я вам назову многих болельщиков, которые довольны, что мы идем в правильном направлении. Нельзя обобщать, все разные. Я считаю, что вы не правы. Я не хочу рассказывать, что делает Чижов. Это наша работа, которой мы не хотим делиться. Я открыто это говорю. Это технологии, которые позволяют нам собрать хорошую команду. C октября по февраль никто ничего не говорил. А как мы проиграли, сразу же вопрос, накопленный с негативом, – эмоционально ответил Ринат Баширов.

Когда страсти улеглись, функционер поспешил «обрадовать» прессу, что революции не случится. После его разговора с главой Башкортостана Радием Хабировым было принято решение, что на своих местах останутся и гендиректор клуба, и главный тренер команды. Более того, Баширов признался, что о его будущем в клубе речи с Хабировым даже не шло, разговор был лишь о фигуре наставника. В итоге глава республики сам предложил оставить все как есть.

Виктор Козлов заявил, что совсем не боится за свою репутацию «некубкового» тренера Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У нас есть какой-то план, и мы его придерживаемся»

Виктор Козлов при этом, так же как и Баширов, не нашел в своей работе каких-то больших просчетов, хотя и допустил, что ошибки были. Но, как и коллега, за собой провалов по сезону не заметил. Скорее, мелкие нюансы, которые не дали вновь преодолеть первый раунд.

Тренерские ошибки, возможно, были. Мы анализировали, думали, разговаривали. Состав, игроки, тактика, подготовка команды в играх — я не вижу, что в чем-то я сильно ошибся. Поражение – это не следствие ошибок игроков, а следствие того, как мы играли. Мы должны улучшить игру в нескольких аспектах. Мы должны лучше играть в атаке перед воротами и более качественно играть в обороне, — заявил Козлов.

При этом специалист заявил, что совсем не боится за свою репутацию «некубкового» тренера.

Да, меня не устраивает, как команда выступала в последние два года. За репутацию я не боюсь. Я знаю, что делать, чтобы команда стала сильнее. Радий Фаритович предложил мне продолжить работу, для меня это было честью, – сказал он.

В целом высказывания обоих спикеров сводились к одному известному мему: «У нас есть какой-то план, и мы его придерживаемся».

Поражение принимаем печально. Но мы выбрали правильное направление, которого будем придерживаться. Провели совещание с тренерским штабом, отметили отрицательные моменты и над чем нужно работать. Понимаем, что без положительного результата в плей-офф далее уже будет сложнее оправдываться регулярным чемпионатом, – вторил наставнику команды гендиректор «Салавата Юлаева».

Понять обоих можно. Просчеты были и у того, и у другого. Ринат Баширов привозил не заигравших легионеров, выудил у «Нефтехимика» непригодившегося Лещенко, а доморощенный Даниил Аймурзин был выменян на вратаря Александра Самонова, провалившего плей-офф. Козлов же, в свою очередь, так и не понял, как использовать на льду того самого Лещенко (о чем честно признался на пресс-конференции), а ротация и поиски удачных сочетаний не самое любимое оружие Козлова.

Однако такие рабочие неудачи есть буквально в каждой команде. А основным фактором неудачи «Салавата Юлаева» видится все-таки системная проблема с финансированием клуба, не давшая возможность сохранить мотивацию хоккеистам на решающей стадии сезона, нежели спортивная.

Основным фактором неудачи «Салавата Юлаева» видится все-таки системная проблема с финансированием клуба Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Финансовый вопрос решен. Дальше будет лучше?

В нашем последнем материале по итогам не самого удачного для «Салавата Юлаева» чемпионата мы отмечали, что если разбирать нынешний сезон детально, то ни о каких больших провалах по итогам говорить не приходится. А основной проблемой двойной неудачи назвали перманентные финансовые трудности клуба из столицы Башкортостана. Долг, который тянется за клубом в течение последних двух сезонов, просто не позволил команде показать результат, на который способен «Салават» именно в нынешней его конфигурации.

Еще в начале февраля Федеральная налоговая служба приостанавливала операции по всем счетам ХК «Салават Юлаев». Основанием было исполнение решения о взыскании налога, сбора, пеней или штрафа. Годом ранее сотрудники «Салавата» также жаловались на задержки зарплат. К январю долги команды накопились на 300 млн рублей. В нынешнем чемпионате ситуация повторилась, и долги росли весь сезон.

«Юлаевцы» под руководством Виктора Козлова шикарно прошли регулярный чемпионат, заняли третье место в Восточной конференции, четырежды из шести матчей обыгрывали главных соперников в лиге – «Ак Барс». Но в плей-офф мотивационных ресурсов не хватило. Судя по одинаковым результатам в сезонах 2022/2023 и 2023/2024 с похожими предысториями (накопленными долгам и невыплаченными зарплатами), итоговые вылеты в первом раунде не могут быть простым совпадением или недостаточной компетентностью тренерского штаба.

Именно тему положительных сдвигов в финансовом плане педалировал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов чуть ли не с самого начала итоговой пресс-конференции. Он рассказал, что несколько принципиальных решений руководства республики позволят, наконец, выбраться из этого порочного круга, закрыть долги и уже с чистого листа работать с игроками на честных началах.

Почему возникла блокировка счетов в конце регулярки? При утверждении бюджета всегда есть риски его неисполнения. Этот год был у нас непростой и тяжелый, и я надеюсь, что такая обстановка позволила принять положительные решения, которые в следующем сезоне должны помочь команде. Республика всегда восполняла дефицит бюджета, в этом году было сложно это сделать, но нашлись источники – 500 миллионов нам добавили. Кроме того, республика приняла на прошлой неделе решение выделить нам 200 миллионов на погашение задолженности перед региональным фондом, и до конца года этот кредит будет погашен. Скоро у нас состоится встреча с правительством по этому вопросу, и я надеюсь, что мы его решим. Но этот сезон в этой части был действительно для нас очень сложным, – рассказал Баширов.

Понятен уровень негодования среди болельщиков клуба, которые желают хоть какого-то «жертвоприношения». Но если рассуждать без лишних эмоций, сейчас в «Салават Юлаев», по сути, заложен последний пазл, которого не хватало команде в двух прошедших сезонах, чтобы показать весь свой потенциал, – стабильное финансирование. Каким бы ни был гениальным тренер, а руководство – лучшими менеджерами на трансферном рынке, без материальной составляющей, за идею сегодня никто до кубков не доходит.

Если Уфа получит, наконец, экономическую безопасность, то тренерский штаб спокойно сможет сконцентрироваться на спортивном результате.

Безусловный лидер команды Александр Хмелевский размышляет о возвращении на родину Фото: hcsalavat.ru

Останется ли Хмелевский и ждать ли усиления?

Впрочем, даже при условии стабильного финансирования вопрос с укомплектованием команды остается больным для «Салавата Юлаева».

Во-первых, Ринат Баширов достаточно быстро остудил пыл поклонников «Салавата», все еще уверенных, что уфимский клуб, как и раньше, может позволить себе собирать суперсостав. По его словам, громких приобретений в нынешнее межсезонье можно не ждать. Опираться будут на тех, кто делал результат в нынешнем сезоне, а также проведут точечное усиление.

По трансферам «Салавата» история очень схожа с казанской. Здесь также пока не уверены в том, кто из лидеров останется в Уфе, кто видит себя в других местах, а кого удастся удержать. Но если в «Ак Барсе» подвисшее состояние связано с неопределенностью вокруг фигуры главного тренера, то здесь размышляют сами хоккеисты.

Среди сомневающихся – безусловный лидер команды Александр Хмелевский, который размышляет о возвращении на родину, в США, а также другие легионеры.

Сейчас со всеми лидерами ведем переговоры. Не скажу, что они легкие. В ближайшее время о чем-то объявим. Представители сторон наших лидеров понимают их значение для клуба. О подписаниях пока что ничего не могу сказать, – рассказал Баширов.

При этом не исключил и расставания с доморощенными хоккеистами, которые заметно остановились в развитии в прошедшем сезоне.

«Фамилии Пустозерова, Алалыкина, Башкирова всегда звучат как варианты для обмена. Но пока не было ничего такого, что бы нам подошло. Нет такой ситуации, как с Аймурзиным, но по тому же Пустозерову, вероятно, будем разговаривать», – пообещал функционер.

Пример Даниила Аймурзина показал, что глоток воздуха вне комфортных стен «Уфа-Арены» может сослужить очень благотворную службу. Сегодня Пустозеров, Башкиров и Алалыкин не похожи на тех парней с горящими глазами, которые начинали еще при Томи Лямсе. «Салавату Юлаеву» пора отпускать парней в свободное плавание, но не забывать о них в будущем. Иногда выход из зоны комфорта – единственный путь, способный спасти угасающую карьеру.