Сеймур Херш: Враждебными действиями США лишь сплотили российский народ вокруг Путина

Соединенные Штаты своими враждебными действиями лишь сплотили российский народ вокруг Президента Владимира Путина. Такое мнение высказал американский журналист Сеймур Херш в интервью порталу consortiumnews.com, передает ТАСС.

«Мы дали Путину повод, который сплотил российский народ вокруг него. И это была действительно глупая вещь», — заявил публицист.

Он также напомнил о том, что год назад появилось множество публикаций о якобы плохом здоровье российского президента.

«Британцы писали гораздо больше, чем мы, но мы также много говорили — "он выглядит больным", было много спекуляций", — сказал журналист.

Он подчеркнул, что не поддерживает начало боевых действий на Украине, но добавил, что США дали повод, из-за которого народ поддерживает Путина. Херш перечислил американских политических деятелей, которые, по его мнению, «намного более враждебные», чем Президент Джо Байден.

«Эти ребята с их формулировками, это правительство — (госсекретарь) Блинкен, (советник по национальной безопасности) Салливан и (замгоссекретаря) Нуланд — они очень воинственные, — сказал журналист. — У них у всех давняя неимоверная ненависть к Путину. Это почти личное, я думаю».

Сеймур Херш — лауреат Пулитцеровской премии за расследование о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме. В начале февраля он ссылкой на анонимный источник написал, что взрывчатку под российские «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США во время учений BALTOPS 22 в июне 2022 года, а в сентябре трубопроводы были подорваны сигналом, поданным с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя.

В Белом доме эту информацию назвали «совершенной ложью и полной фикцией», а в Норвегии — «чушью». Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в свою очередь сказал об отсутствии у него сведений, кто именно осенью прошлого года устроил взрывы на газопроводах.