«Такой аномалии мы еще не видели»: в ДРКБ девочке удалили грудь весом 12 килограммов

Уникальную операцию провели врачи ДРКБ и частной клиники. 14-летней девочке удалили грудь, которая весила 12 килограммов. Молочные железы у Вики начали стремительно расти, когда ей исполнилось 11 лет. С такой аномалией не встречались даже опытные врачи. «Татар-информ» пообщался с самой юной пациенткой, ее мамой и врачами, которые ее спасли.

Уникальную операцию провели врачи ДРКБ и частной клиники: 14-летней девочке удалили молочные железы общим весом 12 кг Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Учительница начальной школы посоветовала обратиться к врачам

История Вики началась в 2019 году. Тогда у 11-летней девочки возникла очень деликатная проблема – стремительно начала расти грудь.

Сначала родители думали, что все в норме: рост молочных желез в подростковом возрасте – обычное явление. Однако довольно быстро стало понятно, что для 11-летней девочки грудь стала уже очень большой.

Первой тревогу забила учительница начальных классов. Она порекомендовала маме Вики обратиться к врачу.

«Для меня это было обыденно, ну растет грудь и растет. Откуда я могу знать, что это может быть такое, но учительница к нам подошла и сказала: “Ирина, езжайте в больницу”», – рассказала мама девочки Ирина.

После этого обеспокоенная мама вместе с Викой обратились в центральную районную больницу, оттуда их срочно направили в ДРКБ на прием к гинекологу.

«Когда девочка обратилась с этой проблемой, она была в ужасном настроении. Измученная, сутулая, одна грудь у нее весила пять килограммов, вторая – семь», – рассказала врач-акушер-гинеколог, онколог первой консультативной поликлиники ДРКБ Лилия Хайруллина.

Лилия Хайруллина: «Когда девочка обратилась с этой проблемой, она была в ужасном настроении. Измученная сутулая, одна грудь у нее весила пять килограммов, вторая – семь» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Детской республиканской клинической больнице в октябре 2019 года начали масштабное обследование, чтобы выявить причину аномальных размеров молочных желез у Вики.

«Хрупкая девочка, 11 лет, и такие огромные груди. Ребенок пришел с измученным взглядом, с измученной осанкой – это было очень ужасно. Она у нас из головы ни на секунду не выходила, нам очень хотелось ей помочь», – рассказал гинеколог.

Проверяли всю эндокринную систему, сделали анализы на онкомаркеры, обследовали гипофиз: Вику проверили в буквальном смысле слова с головы до ног, рассказала гинеколог ДРКБ.

В марте девочку госпитализировали в эндокринологическое отделение.

Лилия Хайруллина пыталась хоть как-то помочь девочке – для нее искали подходящие бюстгальтеры, чтобы снять напряжение со спины. Врач вспоминает, что когда девочка сидела, ее грудь свисала до живота.

На момент обращения в клинику менструация у девочки еще не началась. У врачей были серьезные опасения, что как только начнется следующая стадия полового созревания, грудь может вырасти еще.

Сверстники издевались над девочкой

Вике было тяжело не только физически носить такой груз, но и морально.

«Одноклассники поддерживали, а вот ребята из других классов, особенно мальчики, издевались», – рассказала девочка.

Вике было тяжело не только физически носить такой груз, но и морально Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Друзья встали на ее защиту – помогли справиться с насмешками со стороны.

По словам Ирины, Вика не хотела выходить из дома – ей было тяжело и стыдно. Обычный поход в магазин за хлебом оборачивался неприятностями и сильными болями в спине.

«Она спать не могла, очень стеснялась. Всю ночь спать на спине неудобно, на боку – тоже неудобно», – рассказала Лилия Хайруллина.

«Силы были на исходе, а в глазах слезы»

За помощью врачи детской больницы обратились в клинику Дружковых.

Но начался Covid-19, плановую операцию пришлось перенести. Вика продолжала испытывать дискомфорт ежедневно.

Гинеколог ДРКБ вспоминает, как Ирина в слезах рассказывала, что дальше терпеть дочь не может и они готовы убрать молочные железы.

Девочка продолжала сдавать бесконечные анализы, ведь врачи пытались докопаться до истины и понять, что же такое случилось с ребенком, что грудь выросла до таких размеров.

«Силы были на исходе, просто слезы на глаза наворачиваются, терпеть было уже невозможно», – вспоминает Ирина.

«У взрослых такой вес удаленной груди не встретишь, а тут – ребенок»

Врач-онколог, пластический хирург Максим Дружков из клиники Дружковых объяснил, что такие аномалии случаются, однако довольно редко. Диагноз, который поставили Вике после долгих обследований, – гигантомастия.

«В этом случае особенность связана с генетическими факторами в сочетании с гормональными. Наслоение привело к гигантизму. Такое бывает, но должно произойти стечение обстоятельств, которые к этому приводят», – отметил врач.

Максим Дружков: «В этом случае особенность связана с генетическими факторами в сочетании с гормональными. Наслоение привело к гигантизму» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К радости девочки, врачи согласились сделать ей операцию по уменьшению груди. Однако в частной клинике проводить пластическую операцию несовершеннолетнему нельзя по закону, а в детских государственных больницах нет пластических хирургов.

Поэтому было принято решение оперировать бригадой частной клиники и врачей детской больницы в стенах ДРКБ. Вместе с Максимом Дружковым хирургическое вмешательство проводил заведующий вторым хирургическим отделением ДРКБ Михаил Поспелов.

«Самым страшным было ожидание операции. Дни до операции – самые страшные», – рассказала Вика.

Девочка призналась: когда ее уже привезли в операционную, стало спокойно – она верила, что после операции все наладится и надо просто немного потерпеть.

«Мы вдвоем плюс команда анестезиологов – такая потеря тканей ведет к риску большой кровопотери и шока, именно поэтому важно анестезиологическое сопровождение. Мало того, что мы красоту сделали, нам надо было человека здоровым выписать», – рассказал пластический хирург.

Операция продлилась около двух часов, лишнюю ткань успешно удалили, никаких осложнений не возникло. Удаленной ткани было очень много – 12 килограммов, по 5 и 7 килограммов на каждую грудь.

«Мы когда взрослых оперируем, взвешиваем отрезанную ткань. Крайне редко бывает такой огромное количество удаленной ткани, а ребенок сам весит килограммов 35-40», – отметил Максим Дружков.

Когда Вика проснулась после наркоза, сил проверить грудь у нее не было, но облегчение она почувствовала сразу. Девочка очень обрадовалась.

Врач-онколог добавил, что из-за аномалии могла развиться онкология.

«Такой бурный рост ткани мог легко привести к саркомам, опасность была. Повезло, что так благополучно сложилось», – добавил пластический хирург.

Других вариантов, кроме операции, у девочки не было. Врачи признались, что в их практике это был первый ребенок с такой аномалией.

После операции Вика наконец-то счастлива

Онколог Дружков подчеркнул, что история этой девочки должна стать примером для других семей. Врачи призывают родителей быть внимательными к своим детям. И вовремя обращаться к специалистам.

«Теперь задача в том, чтобы рубцы спрятать и придать груди красивую форму. Но этим мы займемся ближе к 18 годам» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После операции Вика чувствует себя счастливой.

Специалисты, которые вели пациентку эти долгие четыре года, отмечают, что сейчас глаза девочки светятся, она очень отличается от того ребенка, который приходил к ним на первые консультации. Сегодня Вику не узнать.

Девочка от всей души поблагодарила всех специалистов, которые ей помогли.

«Спасибо Максиму Олеговичу большое, Лилии Ильсуровне, что сделали такую операцию, что она сейчас ходит, улыбается. Было время, она не хотела выходить на улицу, даже в магазин за хлебом, ей было тяжело», – сказала мама Вики.

Вику поставили на диспансерный учет, она периодически приезжает в ДРКБ на обследования. Врачи контролируют уровень гормонов. Однако, по словам Максима Дружкова, эта операция у Вики не последняя.

«Поскольку ушли ткани, остались рубцы. И теперь задача в том, чтобы эти рубцы спрятать и придать груди красивую форму. Но этим мы займемся ближе к 18 годам, к совершеннолетию девочки», – отметил Максим Дружков.

А пока Вика радуется жизни, с удовольствием гуляет и общается с друзьями.