«Сейчас такой период»: Виктор Козлов - о разгромном поражении от «Автомобилиста»

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мыслями после второго поражения подряд от екатеринбургского «Автомобилиста» (0:3). Он отметил, что сейчас для команды сложный период.

«Хоккей уже не летний – ребята бьются. Что касается сегодняшнего матча, многие ребята играли первый раз в сезоне. Для меня опять же было интересно посмотреть, как они будут играть против хорошей команды. Когда мы провалили второй период, ребята вернулись на третий период и начали играть уже более-менее. Опять из позитивного могу отметить, что многие перестановки, которые совершал, тоже неплохо сработали, я считаю.

Ну а сейчас время, когда можно экспериментировать с составом, смотреть сочетания. Опять же просить и требовать у ребят, чтобы они продолжали работать, как бы им ни было тяжело. Потому что сейчас такой период, они под нагрузками. У них и ноги болят, и голова болит, и сердце стучит. Поэтому они должны терпеть и работать», – сказал Козлов.

В предыдущем матче «Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту» в овертайме со счетом 2:3 (ОТ).