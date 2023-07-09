«Возможно, сейчас и заиграл бы в «Ак Барсе»: Пайгин – о Ларионове, «Авангарде» и КХЛ

Воспитанника татарстанского хоккея Зият Пайгин в этом году вместе с «Авангардом» дошел до полуфинала Кубка Гагарина

Фото: © «Татар-информ»

«Хоккеисты стали более профессиональными по отношению к себе»

Зият, у вас был насыщенный год: обмен из «Торпедо», финал конференции с «Авангардом». Какие впечатления остались от минувшего сезона?

Здорово играли. Возможно, где-то не повезло, но Казань нас заслуженно переиграла. Сезон можно назвать успешным.

Довольны ли результатом в личном плане?

Всегда есть куда стремиться, но в целом доволен. Хотя в начале сезона в «Торпедо», возможно, были какие-то шероховатости, но хорошо все, что хорошо кончается.

Как проводите отпуск, чем занимаетесь этим летом?

Слетали с супругой отдохнуть. Сейчас уже начал тренироваться, в основном провожу время с семьей. В целом ничего необычного в отпуске не делаю.

Как предпочитаете готовиться к сезону: вместе с другими или одному? Фисенко, например, проводит сборы с другими хоккеистами КХЛ на своей арене, Бурмистров тоже делает подобное в Казани.

Пока просто катаюсь с ребятами из лагеря на арене «Морозово» в Москве. Из КХЛ особо никого, сам занимаюсь с тренером, знакомым с пензенских времен.

Сейчас, когда сезон уже позади, можно ли сказать, что увеличение количества матчей регулярки до 68 было хорошим решением лиги? Понятно, что болельщики только рады, а если посмотреть со стороны хоккеистов? Качество матчей не упало?

Я считаю, что не упало. Все были в одинаковых условиях, все это понимали и составляли свою подготовку под такое количество игр. К тому же пропали игры на Евротурах.

Вам по душе тенденция, что в это межсезонье команды КХЛ выходят из отпусков гораздо позже прежнего? Например, «Торпедо» начнет готовиться только в августе.

Сейчас хоккеисты стали более профессиональными по отношению к себе. Раньше редко можно было увидеть кого-то в зале в июне, а сейчас все занимаются. Думаю, сдвинуть сборы — это хорошее решение. Клубы будут меньше тратить на содержание игроков на базах, а хоккеисты больше времени будут проводить с семьями, что является немаловажным фактором для их эмоционального состояния. Самому интересно будет потом спросить у ребят из «Торпедо», как они готовились.

«Здорово играли. Возможно, где-то не повезло, но Казань нас заслуженно переиграла» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сложно назвать причину вылета, но «Ак Барс» выиграл заслуженно»

В последние годы встречи Казани и Омска стали одними из самых принципиальных. Прочувствовали накал, напряжение этих встреч?

В принципе, в других принципиальных играх такой же накал. С Питером, ЦСКА, «Ак Барсом», «Металлургом»: во всех этих противостояниях борьба идет кость в кость. Конечно же, напряжение с Казанью серьезное, вот эта активность в социальных сетях его дополнительно подпитывает, но на льду все мысли уже об игре.

Многие отмечали, что по ходу серии Кравец не сделал никаких изменений и что поражение «Авангарда», таким образом, тренерское. В чем, на ваш взгляд, основная причина вашего вылета от «Ак Барса»?

В любом случае мы одна команда: вместе выигрываем — вместе проигрываем. Да, тактические моменты важны, но прежде всего на лед выходят игроки. Сложно анализировать, почему проиграли, но «Ак Барс» выиграл заслуженно. Причины проигрыша, наверное, со стороны виднее журналистам и болельщикам.

Согласны, что из-за потери таких звезд, как Толчинский, Ткачев и Грицюк, «Авангард» выпадает из числа грандов, претендующих на кубок («Ак Барс», ЦСКА, СКА)?

Пока это все на бумаге и никакого значения не имеет. Главное, как команда выступит в сезоне, неважно, у кого состав круче. Сейчас говорить об этом нет никакого смысла. Вот когда начнется сезон, можно будет анализировать, какие ошибки допустили в межсезонье.

Все-таки нет у вас ощущения, что по именам команда стала слабее?

Кто-то уходит, кто-то приходит. «Сент-Луис» в 2019-м взял Кубок Стэнли, хотя в какой-то момент шел последним. «Флорида» в этом плей-офф прошла впечатляющий путь, несмотря на то что были команды посильнее. И такие примеры сплошь и рядом. Пока сезон не начался, это все просто разговоры.

Как со стороны оцените трансферную кампанию «Ак Барса»? Все-таки это главный конкурент «Авангарда» на Востоке.

Вместе играли с Дамиром Жафяровым в «Торпедо», очень мастеровитый парень, желаю ему успехов, конечно. А так – трудно оценивать селекцию других клубов. Все-таки многое упирается в финансы, у всех разные возможности.

Сейчас, когда прошло длительное время, можете сказать, почему у вас не получилось в «Ак Барсе»?

Сложно сказать, нет какой-то конкретной причины. Возможно, на нынешнем этапе карьеры я бы мог там заиграть, когда уже по-другому смотришь на некоторые вещи. Тогда все-таки был молод. Я благодарен каждому, с кем я там работал, неважно, плохие или хорошие отношения у нас сложились. В любом случае я приобрел опыт, который помог мне в дальнейшей карьере и жизни.

«В любом случае мы одна команда: вместе выигрываем — вместе проигрываем» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не понимаю негативного отношения к Омску. Город отличный»

Сейчас ваша карьера идет, в общем, по нарастающей. Вы в отличном возрасте и имеете большие шансы играть в первой паре защитников «Авангарда». Чувствуете, что приближаетесь к своему пику и что этот сезон может стать прорывным для вас?

Конечно, перед каждым сезоном надеешься на большие результаты, но все зависит от многих факторов: отношения с тренером, микроклимат в команде, личная жизнь. Все это в совокупности влияет на твою игру.

В межсезонье в «Авангард» перешел Роман Абросимов, с которым вы играли в Казани. Общались после перехода?

Еще нет. Но Рому я, конечно же, хорошо знаю. У него был неплохой сезон в «Витязе». Приятно играть с теми, кого уже знаешь. Рад его переходу, думаю, он усилит нашу команду.

С кем из «Авангарда» дружите, общаетесь больше всего?

Естественно, со всеми стараешься поддерживать хорошие отношения в команде, но до сих пор очень много общаюсь с Владимиром Жарковым.

При любом трансфере много разговоров про город, особенно это касается Омска. Для вас важен территориальный фактор?

Такого вопроса даже не возникало, семья всегда ездит со мной, поэтому с этим проблем нет. Честно говоря, не понимаю такого отношения к Омску. Город отличный, все необходимое для комфортной жизни есть.

Какого вы мнения об агентах? Это люди, которые должны только представлять интересы хоккеиста или иметь все-таки большее значение в сделках?

Не знаю, как у других, у меня с моим агентом хорошие отношения. Периодически общаемся, поздравляем друг друга с праздниками. В деловых вопросах, конечно же, советуемся друг с другом, но в любом случае последнее слово за мной. Возможно, на молодых ребят влияют побольше, но у всех игроков разные отношения со своими агентами.

«Обычно, когда тебя надолго сажают в запас, ты, естественно, начинаешь общаться со своим агентом, происходит разговор с руководством клуба и принимается общее решение по будущему игрока» Фото: hctorpedo.ru

«Перед уходом из «Торпедо» личного разговора с Ларионовым не было»

Вы говорили, что как только поняли, что не будете играть, запросили обмен из «Торпедо». Хотя казалось, что атакующий хоккей Ларионова вам должен подойти. Вы расстались по игровым причинам или все-таки была проблема во взаимоотношениях с тренерским штабом?

Обычно, когда тебя надолго сажают в запас, ты, естественно, начинаешь общаться со своим агентом, происходит разговор с руководством клуба и принимается общее решение по будущему игрока. Решили, что лучше будет расстаться.

С Ларионовым перед обменом общались? Не узнавали причин, почему не играете?

Личного разговора с Ларионовым не было.

После обмена вы подписали контракт сразу на три года. Нетипичный срок для новичков.

Я не ставил таких условий в переговорах. Это было предложение клуба, которое меня устроило. Рад, что подписал такой контракт в этой команде.

Со следующего сезона в КХЛ произойдут два главных изменения: возвращение «Лады» и перекрестный плей-офф. Как вам эти решения?

Мне, как человеку, который родился в Тольятти, очень приятно, что «Лада» вернулась в КХЛ. Болельщики всегда заполняли там трибуны, какой бы результат команда ни показывала. Многие хоккеисты пробивались оттуда в большие клубы КХЛ. С учетом того, что из лиги ушли «Йокерит» и «Динамо» (Рига), это решение выглядит логичным. Слышал еще, что «Сокол» из Красноярска может вступить в КХЛ.

Что касается перекрестного плей-офф, посмотрим. Насколько я знаю, в МХЛ это уже было в прошедшем сезоне, начиная с полуфиналов. Наоборот, интересно посмотреть. Сейчас у нас есть возможность поэкспериментировать. Нужно посмотреть, что это такое. Будет больше разнообразия. Я думаю, для болельщиков это будет интереснее.

Расскажите о своей жизни за пределами льда. Какие у вас интересы помимо хоккея?

Сейчас провожу очень много времени с семьей, потому что только год назад родился сын. Все хобби отходят на второй план. Нужно и с ребенком заниматься, и супруге помогать. Раньше в приставку играл, книги читал, могли спонтанно куда-то поехать, а сейчас надо все распланировать, понять, как будет лучше ребенку. Теперь более взрослая, семейная жизнь.

Следили за финалом НХЛ?

Смотрел только хайлайты по утрам. Хотя «Вегас» и выиграл с запасом, но «Флорида» показала красивый хоккей в этом плей-офф. С учетом того, как складывался сезон, для них это большое достижение.

Гумар Миргалеев

Фото: © «Татар-информ»