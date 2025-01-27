«Сейчас предматчевый накал немного стих». Дыняк о «зеленом дерби»

Фото: ak-bars.ru

Форвард казанского «Ак Барса» Никита Дыняк в преддверии пятого «зеленого дерби» сезона рассказал об эмоциях команд. Он отметил, что по сравнению с прежними годами накал уже не такой серьезный.

«Это противостояние против Уфы всегда проходит с особым накалом. Все всё понимают и готовятся к матчу. Нужен ли особый прогрев? Может быть, сейчас предмачтевый накал немного стих, но в любом случае надо все доказывать на льду. Это всегда огромные эмоции, классные игры для наших болельщиков, они всегда поддерживают нас.

Но накачка идет серьезная. У нас нет ребят, кто выйдет на лед спустя рукава», – сказал Дыняк.

Напомним, матч «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» стартует сегодня в 19:00 по московскому времени на льду «Татнефть Арены».