«Сейчас нужно думать о том, как увековечить имя Софии Губайдулиной»

Сегодня, 13 марта, мир узнал о кончине Софии Губайдулиной. Еще один человек-эпоха, столп современной мировой культуры ушел на 94-м году жизни. О том, какой была гениальный композитор и как мы можем сохранить ее память, с «Татар-информом» поделился народный артист России и Татарстана, председатель правления Союза композиторов РФ Рашид Калимуллин.





Сегодня, 13 марта, мир узнал о кончине Софии Губайдулиной

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Было счастьем видеть ее в программах международных мероприятий»

«C Софией Асгатовной мы были знакомы много лет. Очень жаль, что теперь ее нет с нами. Теперь она будет наблюдать за нами и радоваться нашим успехам с небес», – поделился с «Татар-информом» Рашид Калимуллин.

Будущий композитор родилась в Чистополе 24 октября 1931 года. Ее детские годы прошли в Казани, в 1954 году она поступила в Московскую консерваторию по классу композиции, там же в 1963-м окончила аспирантуру.

Рашид Калимуллин: «C Софией Асгатовной мы были знакомы много лет. Очень жаль, что теперь ее нет с нами. Теперь она будет наблюдать за нами и радоваться нашим успехам с небес» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

София Асгатовна активно разрабатывала новые пути развития звуковой выразительности. В начале 1970-х она работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки.

Музыка Губайдулиной была известна далеко за пределами России еще до ее отъезда в Германию в 1991 году. О таланте и значении этой личности для мира в интервью «Татар-информу» говорил музыкальный критик Артем Варгафтик.

«Хотя Губайдулина и родилась в Татарстане, она является человеком мира и, как музыкальное явление, выходит за все рамки, в том числе за рамки татарской композиторской школы» Фото: © «Татар-информ»

«Хотя Губайдулина и родилась в Татарстане, она является человеком мира и, как музыкальное явление, выходит за все рамки, в том числе за рамки татарской композиторской школы. Она, безусловно, великая дочь татарского народа, и все это прекрасно понимают, но она не явление татарской музыки», – заключил критик.

Калимуллин же в сегодняшней беседе с «Татар-информом» вспомнил, как однажды на гастролях в Японии исполнялась музыка Софии Асгатовны. У сцены сидели два председателя – Союза композиторов Японии и Союза композиторов Татарстана. Одно отделение было посвящено татарской музыке, где исполнялся известный скрипичный концерт Губайдулиной. Все это записывалось для телевидения, и шла трансляция онлайн.

«Довольно часто получалось так, что приезжаешь к зарубежным исполнителям, и вдруг в программе крупного международного мероприятия оказывалась София Губайдулина. Для меня такие случаи были счастьем», – рассказал Калимуллин.

Бывший мэр Казани хотел, чтобы София Асгатовна стала автором гимна столицы республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Гимн Казани – это другая специфика»

«Помню, когда был в Люксембурге на Днях мировой музыки, где исполнялось мое сочинение, мне позвонил Камиль Шамильевич (Исхаков, бывший мэр Казани, – прим. Т-и) и попросил слетать в Гамбург к Софии Губайдулиной. У меня была своя программа, но он всегда достигал своих целей: «Выбери окно, слетай», — вспоминает Калимуллин.

Бывший мэр Казани хотел, чтобы София Асгатовна стала автором гимна столицы республики. Позже она рассказала Калимуллину, что ответила Исхакову: «Гимн Советского Союза написал Александр Александров, а не Дмитрий Шостакович — это немного другая специфика». И вежливо отказалась.

Сегодня имя Губайдулиной известно многим казанцам по Центру современной музыки, который располагается на улице Тельмана Фото: centrsofia.com

«Дом, в котором сейчас Центр современной музыки, был под снос»

Сегодня имя Губайдулиной известно многим казанцам по Центру современной музыки, который располагается на улице Тельмана. Калимуллин был у истоков его создания и одно время занимал должность его руководителя.

«Могу сказать, что и моя скромная персона причастна к тому, что появился Центр современной музыки Софии Губайдулиной. Камиль Шамильевич, будучи мэром, пригласил меня и сказал, что этот дом, в котором сейчас находится центр, был под снос», – поделился Калимуллин.

Позже это здание неоднократно «доводилось до ума» уже при Ильсуре Метшине. Центр известен за рубежом Фото: metshin.ru

Дело дошло до прессы, получило широкую огласку, но кончилось все тем, что были нужны решения для здания. Тогда Рашид Калимуллин предложил создать Центр современной музыки Софии Губайдулиной. При центре появился коллектив — теперь это оркестр. Позже это здание неоднократно «доводилось до ума» уже при Ильсуре Метшине. Центр известен за рубежом.

«Кто только туда сегодня не приезжает. Но начиналось все непросто: нужно было финансирование, нужно было выбивать штат — тогда никто не верил, что получится», – рассказал народный артист России.

Председатель правления Союза композиторов РФ отдельно отметил, что необходимо сделать доступными нотные материалы Софии Губайдулиной Фото: © «Татар-информ»

«Ее именем обязательно должна быть названа улица в Казани»

«Конечно же, сейчас нужно думать о том, как увековечить имя выдающегося мирового композитора. Как это сделать? Я думаю, что должна быть соответствующая комиссия, должны быть компетентные люди», – считает Калимуллин.

Председатель правления Союза композиторов РФ отдельно отметил, что необходимо сделать доступными нотные материалы Софии Губайдулиной. У нее были контракты с европейскими издательствами, поэтому сделать это нужно, насколько это возможно. Помимо Центра современной музыки Калимуллин предложил увековечить имя композитора в наименованиях учреждений и улиц.

«Во-первых, [ее именем должна быть названа] чистопольская школа, где она училась. И должна быть улица обязательно в Казани и в Чистополе. Мне кажется, это было бы очень важно», – подытожил Рашид Калимуллин.