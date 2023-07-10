Война за кадры: Челны увеличили финансирование программы трудоустройства школьников

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В этом году Набережные Челны направили на временное трудоустройство школьников на 500 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Далее эта сумма будет лишь увеличиваться, заявил на деловом понедельнике мэр Автограда Наиль Магдеев.

На реализацию программы выделено более 19,3 млн рублей. К настоящему моменту центр занятости уже заключил 34 договора на 3127 рабочих мест. С начала года было трудоустроено 2255 подростков, рассказала на совещании руководитель Центра занятости города Татьяна Быданова.

Магдеев отметил, что в городе необходимо тиражировать опыт КАМАЗа, «КОРИБа» и «Горзеленхоза», которые эффективно занимаются профориентацией школьников.

«Мы с вами можем видеть ту красоту на улицах, которые создавали подростки вместе со взрослыми сотрудниками „Горзеленхоза“, даже цветы чувствуют и ценят труд детей», — поделился мнением мэр города.

Магдеев отметил, что в условиях «войны за молодые кадры» важно привлекать детей к реальным производствам, показать им, где работают их родители. «Один раз сходить – и впечатление на всю жизнь! Я вчера, готовясь к совещанию и просматривая документы, сказал своей маме спасибо за то, что в шестом, седьмом, восьмом классе отправляла меня на работу в совхоз, на ремонтно-строительный участок, 68 рублей – первая моя зарплата, я запомню на всю жизнь!» – вспомнил он.

Градоначальник добавил, что профориентация школьников – важное мероприятие для города. Поэтому готовность бизнеса добровольно нести расходы на работников-подростков можно считать своего рода социальным предпринимательством.