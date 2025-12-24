news_header_top
Сегодня заканчивается дисквалификация Камилы Валиевой

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 24 декабря, завершается четырехлетний срок дисквалификации российской фигуристки, уроженки Казани, Камилы Валиевой. Окончание отстранения от соревнований открывает для 19-летней спортсменки возможность вернуться в большой спорт.

Решение о дисквалификации было вынесено Спортивным арбитражным судом (CAS) в январе 2024 года. Причиной стали итоги допинг-пробы, взятой в декабре 2021 года на чемпионате России. Проба дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин. Таким образом, отсчет дисквалификации начинался с декабря 2021 года.

Суд аннулировал все достижения Валиевой, начиная с 25 декабря 2021 года. В их числе — золотая медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командных соревнованиях, титул чемпионки Европы 2022 года, а также ряд наград с национальных чемпионатов.

Несмотря на отстранение, Валиева продолжала тренироваться. В настоящее время она занимается в школе Татьяны Навки, где ее наставником является тренер Светлана Соколовская. Ожидается, что после окончания дисквалификации фигуристка продолжит свою спортивную карьеру.

Накануне даты окончания санкций CAS удалил с официального сайта полную мотивировочную часть своего решения, состоящую из 129 страниц. Документ, первоначально опубликованный 7 февраля 2024 года, стал недоступен для ознакомления. Теперь на сайте суда представлен лишь краткий пресс-релиз за тот же день.

