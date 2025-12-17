Сегодня вступили в силу новые законы в сфере финансов, принятые Госсоветом РТ

Сегодня вступают в силу ряд новых законов, принятых на шестнадцатом заседании Парламента Татарстана. Они планируют доходы и расходы республиканской казны на ближайшие три года, а также продлевают льготную налоговую ставку для гостиничного бизнеса, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Так, отмечается, что бюджет на 2026 год был сбалансирован и сохранил социальную направленность. В нем предусмотрено выполнение всех социальных обязательств, а также поддержка работников бюджетной сферы, участников СВО и членов их семей. Несмотря на то, что дефицит бюджета в 2028 году составит 18,7 млрд рублей, ожидается, что доходы в казну также вырастут почти на 70 млрд. Дефицит ожидается далеко не во всех сферах. Так, он не планируется в бюджете Территориального фонда ОМС в течение всего планового периода.

Кроме того, были продлены налоговые льготы для гостиниц, введенных в эксплуатацию в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года, имеющих категорию как минимум «три звезды» и не менее 50 номеров. Эта мера позволит увеличить номерной фонд гостиничной сферы, а также снизить стоимость проживания для туристов.

Дополнительно вступили в силу законы, уточняющие меры государственной поддержки в сфере защиты и поощрения инвестиций, а также расширены полномочия Конституционного совета РТ в области мониторинга правовых актов республики на предмет их соответствия Конституции Татарстана.