«Сегодня время сильных женщин»: история вдовы ветерана СВО, начавшей жизнь заново

Екатерина потеряла супруга – он погиб в самом начале СВО. Спустя несколько лет она смогла построить семью с ветераном спецоперации, который потерял на фронте обе ноги. Сегодня они воспитывают двоих детей и ждут рождения третьего. Непростая история мужественной женщины из Нижнекамска накануне Дня матери от «Татар-информа».





«Когда супруг погиб на СВО, Екатерина осталась одна с двумя детьми»

Это история невероятно сильной женщины, которую мы хотим рассказать накануне Дня матери. Екатерина Прокурова из Нижнекамска – мама двоих приемных детей. Малышей они взяли в семью с первым мужем Русланом.

«У меня уже стоял диагноз “бесплодие”, и когда я познакомилась со своим будущим мужем, я об этом ему сразу сказала. Не видела смысла тратить время на отношения с мужчиной, который не согласился бы взять ребенка из детского дома. Но он был готов к этому, и мы поженились. Несколько лет мы еще надеялись, что получится забеременеть, а потом начали готовиться к усыновлению», – рассказывает Екатерина.

Супруги прошли школу приемных родителей и усыновили мальчика. Ему был всего месяц от роду.

«Ровно через год нам позвонили из опеки и сказали, что у нашего сына родилась сестренка и кровные родители тоже от нее отказались. Так у нас появилась дочка. Мы не планировали брать второго ребенка, еще надеялись на ЭКО, но решили, что так будет лучше, – о своем решении мы нисколько не пожалели», – объяснила Екатерина.

Супруги были счастливы и не чаяли души в своих малышах. Все изменилось в один миг.

«Я была в декрете, когда началась мобилизация. Детям тогда было 1,5 и 2,5 года. Муж служил в армии снайпером, поэтому ему сразу же пришла повестка. Изначально ее прислали по старому адресу, поэтому она вернулась в военкомат. Я узнала об этом и рассказала мужу – на следующее утро он проснулся и поехал не на работу, а за повесткой», – вспоминает она.

Он говорил, что не собирается прятаться и если Родина позвала, значит, нужно идти. Супруге пришлось принять это решение.

«Он погиб почти сразу же. 4 декабря мы последний раз поговорили по телефону, говорили буквально минуту. Он успокаивал меня, говорил, что все будет нормально, просил, чтобы я не переживала. Сказал, что они идут на боевое задание и ему нужно обзвонить жен других бойцов, чтобы сказать, что все хорошо», – рассказывает Екатерина.

Потом ей рассказали, что спустя два дня бойцы пошли на боевое задание – это была разведка боем, на них устроили засаду. Тогда он и погиб.

«Я стала всех обзванивать, потому что муж долго не выходил на связь. Только 9 декабря мне удалось узнать о случившемся. Возможности забрать его тело с поля боя не было, потому что шли сильные обстрелы. Его не нашли до сих пор. Первое время я сама ездила на Донбасс вместе с гуманитарщиками, пыталась договариваться о том, чтобы я сама пошла за телом, но мне, естественно, не разрешили», – вспоминает Екатерина.

Когда 35-летний Руслан героически погиб на СВО, Екатерина осталась одна с детьми – тогда, по ее собственному признанию, жизнь заставила ее стать сильной.

«Я до сих пор продолжаю его искать»

Она ездила в воинскую часть к мужу, встречалась с сослуживцами, неоднократно пыталась подписать контракт, но все усилия были напрасными.

«Спустя время на той территории, где он погиб, началась эвакуация тел, но его все равно не нашли. Возможно, его кто-то перенес, так как рядом находились вражеские блиндажи. Потом там минометные обстрелы регулярно велись, и теперь уже мало шансов, что от его тела что-то осталось. Я все равно надеюсь, что когда-нибудь нам удастся достойно похоронить его. Я до сих пор продолжаю его искать», – отметила она.

Помогали ей участники «Боевого братства» Нижнекамска, в котором она состояла, а также мэр города.

«Сначала я обратилась в “Боевое братство”. Они поддерживали меня, пытались занять сборами гуманитарки, хотели, чтобы я отвлеклась от своего горя. А потом мы решили создать “Армейское братство”. Так я стала заниматься общественной работой», – вспоминает Екатерина.

Позывным Руслана был Лис – он был очень хитрый и очень сильный, вспоминает она.

«Мне за него не было страшно. Он был очень пробивной, язык у него был подвешен. Его боевые товарищи рассказывали, как он ходил в разведку, выкручивался из разных ситуаций», – вспоминает она.

Екатерина взяла позывной Лиса в память о муже, по этому позывному теперь ее знают многие участники СВО.

«У меня на тебя планы – давай либо серьезно, либо никак»

Некоторое время назад она встретила Артура Барабанова – мы рассказывали историю этого ветерана, который потерял на фронте обе ноги. Когда он вернулся домой, его первая семья распалась – Артур пережил много тяжелых моментов, но в какой-то момент решил начать строить жизнь заново, и вот тогда он и встретил Екатерину. Та как раз только вернулась из очередной поездки на Донбасс.

«Меня пригласила в гости подруга. Я пришла, там был Артур. Мне рассказали о его нелегкой судьбе, о разводе. И я подумала: “Пусть приходит в себя, а потом мы поженимся”. Мы стали переписываться и спустя время снова встретились – та же подруга позвала нас в караоке. Через пару дней я пригласила его на ужин. Мы посидели, поговорили, он попросил разрешения прийти снова. Тогда я ему сказала: “У меня на тебя планы – давай либо серьезно, либо никак”», – вспоминает Екатерина.

Артур дал понять, что настроен серьезно, почти сразу они начали жить вместе. Дети приняли и полюбили нового члена семьи. Но папой его не называют.

«Я не хочу, чтобы они забывали своего отца. Я даже чувствую какую-то вину перед ними. Артур тоже старается, чтобы дети помнили папу, и постоянно рассказывает им, что он герой, говорит, чтобы они всегда о нем помнили»,– подчеркнула она.

Проблемы со здоровьем мужа Екатерину нисколько не смущают: для сильной женщины боевые раны любимого мужчины не проблема.

«Я приняла его таким и не считаю, что это его серьезный недостаток. Он очень сильный и со всем этим справляется. Он не опускает руки, не стоит на месте, развивается, помогает другим», – говорит Екатерина.

Артур называет ее «мой лучик света» и убежден, что именно она стала для него вдохновением на все новые свершения в жизни.

«Для нас это была полная неожиданность – много лет врачи говорили мне о бесплодии»

Сегодня сыну Тимуру шесть лет, а дочке Эмме – пять, а буквально на днях супруги узнали, что ждут ребенка.

«Для нас это было полной неожиданностью, потому что много лет врачи говорили мне о бесплодии», – рассказала Екатерина.

Сейчас Екатерине непросто – она сопровождает мужа практически везде, параллельно заботится о больной матери, которая прикована к кровати. Садики и кружки детей тоже отнимают много времени, но она не жалуется.

«Скоро Артур получит автомобиль на ручном управлении от фонда “Защитники Отечества” – станет намного легче. Он сказал, что возьмет заботу о детях на себя, сможет сам ездить по врачам. Я хочу сказать другим участникам СВО и их женам, что не стоит отчаиваться – из любой ситуации есть выход. Помните, что все трудности – временные, главное – не опускать руки. Сейчас время сильных женщин: у кого-то мужья на фронте – жены становятся для них надежным тылом, а когда мужья возвращаются, жены становятся опорой во всем. Сейчас не та обстановка, чтобы жалеть себя и быть слабой», – подытожила Екатерина в завершение нашей беседы.