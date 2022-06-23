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Ру Тат
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Общество
23 июня 2022  14:30

Сегодня вечером в казанском парке покажут фильм «Белое солнце пустыни»

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Сегодня в казанском парке «Крылья Советов» пройдет очередной показ проекта «Ретрочетверг». На этот раз гости площадки смогут увидеть под открытым небом фильм режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», сообщает Дирекция парков и скверов.

Начало показа запланировано на 21.00. Местом просмотра станет летняя сцена «Ракушка». Если погода будет прохладной, зрители смогут воспользоваться пледами, для удобства организаторы предложат им пуфики.

«Ретрочетверг» — это серия бесплатных кинопоказов в общественном пространстве. Еженедельно гостям парка будут предлагать для просмотра известные советские картины.

#кинопоказ под открытым небом #парк Крылья Советов
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