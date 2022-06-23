Сегодня вечером в казанском парке покажут фильм «Белое солнце пустыни»

Сегодня в казанском парке «Крылья Советов» пройдет очередной показ проекта «Ретрочетверг». На этот раз гости площадки смогут увидеть под открытым небом фильм режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», сообщает Дирекция парков и скверов.

Начало показа запланировано на 21.00. Местом просмотра станет летняя сцена «Ракушка». Если погода будет прохладной, зрители смогут воспользоваться пледами, для удобства организаторы предложат им пуфики.

«Ретрочетверг» — это серия бесплатных кинопоказов в общественном пространстве. Еженедельно гостям парка будут предлагать для просмотра известные советские картины.