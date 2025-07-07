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На главную ТИ-Спорт 7 июля 2025 08:00

Сегодня в Зеленодольске стартует Чемпионат по парусному спорту

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Сегодня в Зеленодольске стартует Чемпионат по парусному спорту
Фото: fesf.ru

С 7 по 11 июля на базе АНО «Яхт-клуб «Дельфин» в Зеленодольске пройдет Чемпионат и Первенство РТ по парусному спорту на акватории реки Волги.

В соревновании сразятся более 100 спортсменов из Казани, Набережных Челнов и Зеленодольска. Они сразятся в классах яхт «Оптимист», «Кадет», «Ракета-270», «Лазер 4.7», «Луч-мини», «Луч-радиал», «Луч» и «420».

По итогам первенства состоится отбор в сборную Республики Татарстан и для выездов на всероссийские и международные соревнования.

Программа регаты включает в себя три гоночных дня, день приезда, регистрацию и день отъезда. Открытие регаты состоится 8 июля в 11:00, первая гонка начнется в 13:00 по мск. 9 и 10 июля старт будет в 11:00 по мск. Награждение победителей и призеров – 10 июля в 16:00 по мск.

#чемпионат россии #парусный спорт #зеленодольск
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