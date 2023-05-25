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Новости Татарстана и Казани
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Сегодня в Татарстане сохранится жара – воздух прогреется до +32 градусов
Синоптики прогнозируют татарстанцам сегодня жаркую погоду без осадков. В Казани воздух прогреется до 29-31 градуса выше нуля, ожидается юго-восточный и южный ветер 5-10 м/с, местами порывами до 14 м/с.
В целом по республике будет еще жарче – до +32 градусов. Порывы ветра – до 17 м/с, сообщает Гидрометцентр РТ.
Завтра, 26 мая, сохранится аналогичная погода. При этом в выходные, по предварительному прогнозу, температурный фон постепенно снизится, ожидается дождь, так как через республику будут проходить атмосферные фронты.
На фоне жаркой погоды в Татарстане объявлено штормовое предупреждение – до 29 мая сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс), в восточных районах местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).
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