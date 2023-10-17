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Новости Татарстана и Казани
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Сегодня в Татарстане проходят концерты и пикеты в поддержку службы по контракту
Сразу в нескольких локациях Казани — возле станций метро «Проспект Победы» и «Авиастроительная», на улицах Баумана и Петербургская (вход в ТЦ Кольцо), на Московском рынке — проходят пикеты, на которых все желающие могут получить консультации по контрактной службе.
На точках стоят волонтеры и раздают информационные листовки, в которых представлена основная информация для всех заинтересованных.
«В приоритете мы раздаем листовки мужчинам, чтобы они понимали уровень поддержки военнослужащих со стороны государства. В наших листовках они могут прочитать о льготах, выплатах и мерах поддержки семей участников СВО в Татарстане. Наша цель — показать истину и мотивировать народ», — рассказала волонтёр Ясмина Ахмедова.
Так же все желающие поступить на военную службу по контракту могут получить консультацию от представителей военкомата.
Данная патриотическая акция проходит в поддержку марафона «ВСЕ СВОИ», который также будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте ГТРК «Татарстан». Его темами станут не только вопросы службы по контракту и мер поддержки, спикеры также обсудят политические аспекты СВО, актуальные вопросы воспитания патриотизма и отношение в религиях к служению Отечеству. В обсуждении темы примут участие представители Минобороны РФ, руководства Республики Татарстан, Фонда «Защитники Отечества», благотворительные организации, духовенство, а также ветераны ВС РФ, политологи, историки и журналисты регионального и федерального масштаба.
Альбина Шафеева.
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