Сегодня в Татарстане проходят концерты и пикеты в поддержку службы по контракту

Сразу в нескольких локациях Казани — возле станций метро «Проспект Победы» и «Авиастроительная», на улицах Баумана и Петербургская (вход в ТЦ Кольцо), на Московском рынке — проходят пикеты, на которых все желающие могут получить консультации по контрактной службе.

На точках стоят волонтеры и раздают информационные листовки, в которых представлена основная информация для всех заинтересованных.

«В приоритете мы раздаем листовки мужчинам, чтобы они понимали уровень поддержки военнослужащих со стороны государства. В наших листовках они могут прочитать о льготах, выплатах и мерах поддержки семей участников СВО в Татарстане. Наша цель — показать истину и мотивировать народ», — рассказала волонтёр Ясмина Ахмедова.

Так же все желающие поступить на военную службу по контракту могут получить консультацию от представителей военкомата.

Данная патриотическая акция проходит в поддержку марафона «ВСЕ СВОИ», который также будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте ГТРК «Татарстан». Его темами станут не только вопросы службы по контракту и мер поддержки, спикеры также обсудят политические аспекты СВО, актуальные вопросы воспитания патриотизма и отношение в религиях к служению Отечеству. В обсуждении темы примут участие представители Минобороны РФ, руководства Республики Татарстан, Фонда «Защитники Отечества», благотворительные организации, духовенство, а также ветераны ВС РФ, политологи, историки и журналисты регионального и федерального масштаба.

Альбина Шафеева.