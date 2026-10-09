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Общество 9 октября 2026 08:44

Сегодня в Татарстане проверят системы оповещения населения

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Сегодня в Татарстане проверят системы оповещения населения
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане проверят системы оповещения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, что в 10:40 планируется включение сирен на республиканском уровне, а в 10:44 – на муниципальном. Кроме того, в 10:43 будут перехвачены теле- и радиоканалы для трансляции речевого сообщения. Жителей просят сохранять спокойствие.

В случае, если сирена в назначенное время не прозвучала, сообщать никуда не нужно – проблемные зоны уже известны специалистам.

#гу мчс рф по рт #сирены
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